FDA eski Başkanı Gottlieb: Laboratuvar sızıntıları her zaman oluyor

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) eski Başkanı Scott Gottlieb, koronavirüsün Vuhan Viroloji Enstitüsü'nde meydana gelen bir kaza sonucu yayıldığı iddialarıyla ilgili olarak "Aslında bu tür laboratuvar sızıntıları her zaman oluyor" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz hafta istihbarat yetkililerine koronavirüsün kaynağını soruşturmaya yönelik çabaları 'iki katına çıkarma' ve 90 gün içinde rapor hazırlama talimatı vermişti. Biden'ın açıklamasının ardından ise Kovid-19'un Çin'in Vuhan kentinde yer alan Viroloji Enstitüsü'nde meydana gelen bir sızıntı sonucu yayıldığını iddia eden raporlar yayınlanmıştı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) eski Başkanı Scott Gottlieb, dün katıldığı bir televizyon programında, kazara laboratuvar sızıntılarının 'her zaman' olduğunu belirterek, "Bunun bir laboratuvardan çıkma ihtimalinin ne olduğunu anlamak önemlidir, böylece uluslararası ilgiyi bu laboratuvarlar etrafında daha iyi envanterler elde etmeye, yaptıkları işe, daha iyi güvenliğe ve düzgün bir şekilde inşa edildiklerinden emin olmaya odaklayabiliriz" ifadelerini kullandı.

Çin'in,kanıtlayan, fakat şimdiye kadarkaydeden Gottlieb, dünya genelinde laboratuvar güvenliğinin genellikle zayıf olduğunu belirtti. Gottlieb, "Aslında bu tür laboratuvar sızıntıları her zaman oluyor. ABD'de bile talihsizlikler yaşadık ve Çin'in başlangıçta bir laboratuvardan çıktığını açıklamadığı oldukça geniş bir salgın olan son salgın da dahil olmak üzere SARS-1'in bilinen son 6 salgını Çin'de bir laboratuvardan çıktı" dedi.

Biden’ın talimatının ardından açıklama yapan Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (DNI) ise, Kovid-19'un kesin kökeninin şu anda bilinmediğini ifade etmiş, en olası 2 senaryonun patojenin ya hayvan geçişi yoluyla doğal olarak ya da bir laboratuvar sızıntısının sonucu ortaya çıkmış olduğu belirtilmişti.

DNI, daha fazla kanıt olmadan hangi senaryonun daha olası olduğunu belirlemenin zor olduğunu aktararak, "ABD İstihbarat Topluluğu, Covid-19 virüsünün ilk olarak nerede, ne zaman veya nasıl bulaştığını bilmiyor, ancak iki olası senaryo etrafında birleşti" demişti.