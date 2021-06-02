ABD Ulusal Güvenlik Dairesi’nin (NSA) eski çalışanı ve Amerikan istihbaratının dinleme faaliyetlerine ait belgeleri sızdıran bilgisayar uzmanı Edward Snowden, Twitter hesabından esprili bir paylaşımda bulundu.
Yaptığı paylaşımda Snowden, "Obama yönetiminden beri evden çalışıyorum" ifadelerini kullandı.
I've been working from home since the Obama administration. 🤔— Edward Snowden (@Snowden) June 1, 2021
Rusya'ya sığınmıştı
Snowden, gizli belgeleri sızdırması ve The Guardian ve Washington Post gazeteleriyle paylaşması sonucu yargılanacağı endişesiyle Rusya’ya sığınmıştı. Rusya Federasyonu, Snowden’e Ekim 2020’de süresiz oturma izni vermişti.
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