Trump, açtığı kişisel blogunu 1 ay geçmeden kapattı

Trump'ın danışmanlarından Jason Miler, basına yaptığı açıklamada eski ABD Başkanı'nın 4 Mayıs'ta açtığı şahsi blogunun kapatıldığını belirtti.

Miller, Trump'ın ekibinin daha büyük bir sosyal medya platformu kurma teklifinde bulunduğunu ve bu konuda çalıştıklarını sözlerine ekledi.

ABD'deki 6 Ocak Kongre baskınının ardından Trump'ın Facebook, Twitter ve Instagram başta olmak üzere birçok sosyal medya hesabı kapatılmıştı.

Trump, 4 Mayıs'ta 'Trump'ın Masasından' (From the Desk of Donald J. Trump) ismini verdiği blog sayfasını açmış ve destekçileri ile buradan iletişime geçeceğini bildirmişti.