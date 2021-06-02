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    Beyaz Saray: Biden, Putin'le siber güvenliği görüşme niyetinde

    © REUTERS / Carlos Barria
    ABD
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    Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'in, ülkenin en büyük et üreticilerinden JBS şirketine düzenlenen siber saldırı bağlamında, Cenevre'de Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmede siber güvenlik konusunu da masaya yatırma niyetinde olduğunu kaydetti.

    Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, bugünkü basın brifinginde, JBS şirketine düzenlenen siber saldırı bağlamında siber güvenlikle ilgili soruların yanıtında, "Başkan Biden'a göre, Başkan Putin ve Rusya hükümeti bu saldırıların durdurulması ve önlenmesinde rol oynuyor. Bu nedenle bunun, Başkan Biden’in 2 hafta sonra Başkan Putin ile zirvede görüşeceği konulardan biri olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

    Sözgelimi şirkete düzenlenen siber saldırıya karşılık verilmesi anlamında tüm seçenekleri değerlendirdiklerini dile getiren Beyaz Saray Sözcüsü, "Olası tedbirlere yönelik iç değerlendirme süreci devam ediyor" dedi.

    ABD'nin Rusya ile siber güvenlik konusunu görüştüğünü savunan Psaki, "Sorunluluk sahibi ülkelerin şantajla meşgul olan suçluları gizlemediğini söyledik" diye konuştu.

    Sözcü, Rusya'nın bu tür saldırılarla Biden'in dayanıklılığını sınadığı görüşünde olup olmadığı sorusuna, "Bu konu hakkında başka bir analiz yapmayacağım. Sadece şunu söyleyeceğim, bir suç örgütü bir ülkenin topraklarında yer alıyorsa bu ülke bundan sorumlu, hükümetin oynayabileceği bir rol var. Tekrarlıyorum, bu zirvede ele alınacak" yanıtını verdi.

    Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 6 Ocak Kongre baskınının insan hakları bağlamında görüşülmesi önerisine de tepki gösteren Psaki, "Biz Rusya'yı insan hakları rehberi olarak kullanamayız" iddiasına bulundu.

    ABD'nin ve dünyanın en büyük taze et üreticileri arasındaki JBS, 30 Mayıs Pazar günü, Kuzey Amerika ve Avustralya şubelerinin bilgisayar ağlarına siber saldırı düzenlendiğini duyurmuştu. Şirket, kötü amaçlı yazılımın, Rusya'da bulunan bir suç örgütünden geldiğini öne sürmüştü. Olay, FBI tarafından soruşturulurken bu konuda Rus makamlarıyla temas halinde olunduğu belirtilmişti.

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'den başvuru gelmesi durumunda JBS şirketine siber saldırıyı hızlı bir şekilde incelemeye hazır olduklarını açıklamıştı. Peskov, JBS'e saldırının organizatörler hakkında bilgi sahibi olmadıklarını kaydetmişti.

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    © Sputnik / Natalia Seliverstova
    Narışkin: SolarWinds siber saldırısının arkasında ABD istihbaratı olabilir
    'İran ile nükleer anlaşma konusunda duruşumuz değişmedi'

    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun, İran'ın nükleer silaha sahip olmasını önlemek için ABD'yle gerginliği bile göze alacakları açıklamasına da yanıt veren Psaki, "Bu açıklamalar Netanyahu'nun kendi pozisyonudur. Bizim ve Başkan Biden'ın sorumluluğu ise ABD'nin çıkarına göre hareket etmektir" ifadelerini kullandı.

    Psaki, Donald Trump yönetiminin İran ile nükleer anlaşmadan çekilmesiyle bu ülkenin nükleer kapasitesine yönelik 'görünürlüğü' kaybettiklerini kaydederek "İran ile diplomatik anlaşma yaparak, bu görünürlüğü tekrar kazanmak istiyoruz. İsrail'i son yıllarda yaptığımız gibi bilgilendirmeye devam edeceğiz, ancak İran ile nükleer anlaşma konusunda duruşumuz değişmedi" değerlendirmesinde bulundu.

    İsrail'in ABD'den 1 milyar dolarlık yardım talebinde bulunması konusuna da değinen Psaki, "İsrail hükümetine güvenlik yardımları konusunda duruşumuzun değişmediğini bildirmiştik. Filistinlilere de insani yardımı devam ettireceğiz. Yeni talep konusunda bir değerlendirmem yok" dedi.

    Etiketler:
    Benyamin Netahyahu, Nükleer anlaşma, İsrail, İran, Beyaz Saray, Jen Psaki, Siber güvenlik, Vladimir Putin, Joe Biden, Siber saldırı, JBS, Rusya, ABD
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