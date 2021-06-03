Seçim kampanyasında nükleer silahsızlanma yanlısı Biden, Trump'ın yeni nükleer silah programlarına 'tam gaz ileri' dedi

ABD merkezli haber sitesi Politico'ya göre, Başkan Joe Biden'ın ilk bütçesinde selefi Donald Trump'ın iki tartışmalı nükleer silah projesi ve nükleer cephaneliğin üç ayağının toptan modernizasyonuna yer vermesine, Demokratik Parti içinde güç kazanan ilerlemeci kanat ve nükleer silahlanma karşıtı örgütler sert tepki gösterdi.

President Biden ran on a platform opposing new nuclear weapons. But his first defense budget backs two controversial projects put in motion by Trump and doubles down on the wholesale upgrade of all three legs of the arsenal. https://t.co/s7WsJ0vsUA — POLITICO (@politico) June 2, 2021

Denizlerde nükleer savaş mı?

Biden, 2021 bütçesinde 44.2 milyar dolar ayrılan nükleer silahlar için 2022 bütçesi taslağında 43.2 milyar dolar talep etti. Habere göre bu paranın harcanacağı bazı kalemler şunlar:

* Trump tarafından 2019'da başlatılan ve denizaltılardan fırlatılan balistik füzelere takılan düşük tesirli W76-2 nükleer savaş başlığı üretiminin devam ettirilmesi.

* Denizden fırlatılacak ve düşük tesirli nükleer savaş başlığı taşıyabilecek yeni bir cruise füze için AR-GE başlatılmasına 5.2 milyon dolar ayrılması. Bu sınıf silahlar, Soğuk Savaş'ın bitmesiyle devre dışı bırakılmıştı.

* Nükleer cephaneliğin üç ayağının toplu modernizasyonu ki, bu, Minuteman III kıtalararası balistik füzelerinin yerini alan Kara Tabanlı Stratejik Caydırıcı, Columbia sınıfı balistik füze denizaltıları ve yeni B-21 hayalet bombardıman uçağını kapsıyor.

* Bombardıman uçaklarından fırlatılacak nükleer başlıklı Uzun Menzilli Standoff Füzesi'nin geliştirilmesine 609 milyon, yani Trump'ın öngördüğünden 250 milyon dolar daha fazla ayrılması.

* Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi bütçesindeki bir savaş başlığı için 10 milyon dolar ayrılması.

Gerekçe Rusya

Trump'ın 2018 Nükleer Durum İnceleme Belgesi uyarınca düşük tesirli W76-2 nükleer savaş başlığı üretilmesi, 'Rusya'nın savaş planlamasında bu tür silahlara giderek daha çok yaslanması karşısında ABD'nin bu silahların kullanımından caydırmak için daha esnek seçenekler geliştirmesiyle' gerekçelendirilmişti.

'Pandemi ve iklim değişikliğiyle mücadeleye harcanmalı'

Demokratik Parti'nin ilerici kanadının üyeleri gelecek aylarda nükleer silahlara ayrılan bütçeyle mücadele edeceklerine dair demeçler verdi. Kaliforniya milletvekili Ro Khanna, "Elimizdeki silahların ömrünü gayet ucuza uzatabilecekken yeni istikrarsızlaştırıcı silahlar üretmek yerine Amerikalıların karşı karşı karşıya olduğu pandemi ve iklim değişikliği gibi gerçek tehditlerle mücadeleye para harcamalıyız" dedi.

Önde gelen silahsızlanma örgütlerinden Ploughshares Vakfı'nın Politika Direktörü Tom Collina, "Bu bütçe tam gaz ileri sinyali veriyor. Trump'ın yaptıklarını beğenmekle kalmadık, daha da fazlasını yapmak istiyoruz, anlamına geliyor. Biden'ın adayken verdiği mesaj bu değildi. Şimdiyse Biden'ın Trump'ın nükleer planını bağrına bastığını ve bazı açılardan onun da ötesine geçtiğini görüyoruz" diye konuştu.

Biden ne demişti?

Başkan Yardımcılığı dahil siyasi kariyeri boyunca nükleer silahlara yaslanma düzeyinin azaltılmasını savunmuş olan Biden, 2017'de Carnegie Uluslararası Barış Vakfı'na hitabında nükleer silahlanmaya daha fazla para harcamanın Soğuk Savaş'a geri dönüşe yol açacağı ve ABD ile müttefiklerinin güvenliğini artırmayacağı uyarısını yapmıştı. 2019'da Trump'ın yeni nükleer kabiliyet geliştirmeye bütçe ayırmasını 'kötü fikir' diye niteleyen Biden, 2020 seçim kampanyasında silah kontrol grubu Yaşanabilir Dünya Konseyi'ne hitabında ABD'nin yeterince nükleer silahı olduğunu, yenisine ihtiyacının bulunmadığını belirtmişti.

'Hangisi gerçek Biden?'

Dolayısıyla bütçe taslağı karşısında Biden'ın Trump'ın politikalarını tersine çevirmeye yönelik seçim vaatlerini hatırlatan Yaşanabilir Dünya Konseyi "Bu bütçe Trump yönetiminin sunduğu her nükleer programı genişletiyor. Bu, kabul edilemez" tepkisini verdi.

Collina da "Şimdi Biden, Trump'ın bütün nükleer silahlarını tamamen finanse etmek istiyor. Hangisi gerçek Biden?" diye hesap sordu.