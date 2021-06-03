Hunter Biden'ın çocuğunu doğuran eski striptizci Roberts, gebelik sürecinde maaş almış

ABD Başkanı Joe Biden'ın en büyük oğlu Hunter Biden'ın eski dizüstü bilgisayarında yer alan mesajlar, Ağustos 2018'de kızları Navy Joan Roberts'ı doğuran Lunden Roberts ile olan ilişkilerine ışık tuttu.

Mesajlar, eski striptizci Lundnen Roberts'ın, Hunter'ın kızına hamile kaldığı süre boyunca oğul Biden'a ait olan danışmanlık firmasından maaş aldığını ortaya çıkardı.

Hunter Biden's ex-stripper baby mama was on his payroll while pregnant: texts https://t.co/ixYFGKVRfG pic.twitter.com/Q70pbxxtrw — New York Post (@nypost) June 2, 2021

​Basına sızan mesajlarda Roberts'ın Hunter'a birçok kez ulaşmaya çalıştığı ancak Hunter'ın kendisine geri dönüş yapmadığı görülüyor.

2018 yılının Aralık ayına gelindiğinde ise Hunter, asistanı Katie Dodge'a kendi firması Rosemont Seneca hakkında bir şeyler soruyor. Mesajlarının devamında Hunter, asistanına Roberts'ın maaş bordrosunun sonlandırılmasıyla alakalı sorular da yöneltiyor.

Bu mesajların öncesinde oğul Biden'ın, kızını doğuran Lunden Roberts'ın maaş ödemesini sonlandırdığı ve sigortasını iptal ettiği biliniyor.

2019 yılına gelindiğinde ise anne Roberts, Hunter'a dava açtı. Mart ayında sonuçlanan davada Biden, yüklü bir nafaka ve sigorta primi ödemeye mahkum edildi.

Yakın zamanda yayınladığı otobiyografisi 'Beautiful Things'de ise oğul Biden, Lunden Roberts'la bir ilişkiye girip girmediğini hatırlayamadığını ve bu yüzden kızına babalık yapmayı bir süre reddettiğini yazdı. 2017'de ilk karısı Kathleen'den ayrılan Hunter, boşanmadan sonra uzun bir süre öfkesini dindiremediğini ve bu yüzden tanıştığı kadınlarla acil ihtiyaçlarını gidermek dışında bir şey yapmadığını öne sürüyor.

Hunter Biden, hayatını kaybeden abisinin eşi Hallie ile de yıllar önce ilişki yaşadığını söylemişti. Biden, "Bu ilişki ikimizin de paylaştığı ağır yastan doğdu" ifadelerini kullanmıştı.

"Birlikteydik ve doğru şeyi yapmaya çalışıyorduk" diye konuşan Hunter, "Daha sonra o aşk, kaybettiğimiz şeyin yerini doldurabileceğimiz umuduna dönüştü" açıklamasında bulunmuştu.

İlişkiye gelen tepkiler sebebiyle Biden'ın oğlu, World Food Program US'in yönetiminden istifa etmişti.