New York Times: Trump yönetimi, muhabirlerimizin telefon kayıtlarını ele geçirdi

ABD'li yayın kuruluşu New York Times (NYT), muhabirlerinin telefon kayıtlarının Donald Trump'ın başkanlığı döneminde Adalet Bakanlığı tarafından ele geçirildiğini öne sürdü. Konu ile alakalı NYT'yi bilgilendiren Adalet Bakanlığı'ndan iddialara doğrulama geldi.

ABD Adalet Bakanlığı'nın NYT'ye yaptığı bilgilendirme doğrultusunda, Trump yönetimi döneminde NYT muhabirleri Matt Apuzzo, Adam Goldman, Eric Lichtblau ve Michael S. Schmidt'in telefon kayıtlarının ele geçirildiği doğrulandı.

Bakanlık, o dönem hangi makale veya hangi içerik hakkında soruşturma yürütüldüğünü belirtmese de, adı geçen muhabirlerden hareketle, 22 Nisan 2017'de yayınlanan ve o zamanki FBI Başkanı James Comey'in siyasi motivasyonu nasıl ele aldığını anlatan bir makalenin soruşturmaya konu olduğu öne sürüldü.

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklama, Trump yönetiminin gazetecilerin kaynaklarını ortaya çıkarmak amacıyla gizlice telefon kayıtlarını ele geçirdiğine ilişkin bir dizi ifşaatın sonuncusu olarak görülüyor.

Geçen ay da bakanlık, Washington Post gazetecilerinin ve bir CNN muhabirinin telefon kayıtlarının Trump yönetimi döneminde ele geçirilidiğini ortaya çıkarmıştı.