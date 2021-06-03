E-postaları yayımlanan Fauci'nin Kovid'in 'Çin laboratuvarında üretildiği' uyarılarını ciddiye aldığı ortaya çıktı

ABD'nin baş halk sağlığı yetkilisi, yayımlanan e-postalarına göre, Kovid'in Çin laboratuvarlarında üretildiği iddiasıyla ilgili uyarılmış ve uyarıları ciddiye almış. Üstelik Vuhan laboratuvarının yarasalar üzerinde virüs araştırmalarını ABD finanse etmiş. Fauci, "Kovid'in kökenlerine dair daha fazla araştırma lazım" açıklaması yapmak zorunda kaldı.

Koronavirüs pandemisinin en çok vurduğu ülke konumundaki ABD'nin bir numaralı halk sağlığı yetkilisi Dr. Anthony Fauci'nin Bilgilenme Özgürlüğü Yasası'na başvurularak elde edilen e-postaları yüzünden başı belaya girdi. Eski Başkan Donald Trump'la kamuoyu önünde tartışmasıyla popüler bir kişilik haline gelen Fauci, kendisini, Trump'ın ardından halefi Joe Biden'ın da istihbarat araştırması talep ettiği koronavirüsün Çin laboratuvarlarında üretildiği iddiasının ortasında buldu.

BuzzFeed'in yayımladığı 3200 sayfadan fazla e-postaya göre, pandeminin ilk dönemlerinde kamuoyu önünde koronavirüsün doğal kaynaklarından söz eden Fauci, Çin laboratuvarlarında üretildiği iddialarına dair uyarılmış ve bu uyarıları dikkate almış.

Bu konuda meslektaşlarıyla sayısız yazışma yapan ve iddialara yer veren haberlerle ilgili çok sayıda uyarı alan Fauci, üstelik Pandora'nın Kutusu'nu bizzat açmış.

This is incredible. https://t.co/h7zpV2swEt — Mitch Dean Eversole (@EversoleMitch) June 2, 2021

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Kovid-19'u pandemi ilan etmesinden iki aydan uzun süre öncesine denk gelen 31 Ocak 2020'de ABD'li virüs araştırmacısı Kristian Andersen ile Britanya'da sağlık yardım örgütü yöneten Sir Jeremy Farrar'a e-posta gönderen Fauci, Science dergisinin 'Salgının kökenine dair ipuçları için yeni tip koronavirüs genomlarının derinlemesine araştırılması' başlıklı haberiyle ilgili görüşlerini sormuş. Gelen uzun yanıtlar içinde Andersen'in 'kendisinin ve diğerlerinin genomu evrim kuramının beklentileriyle tutarsız bulduğu' ifadesi de var.

Bu konuyla ilgili değişik yetkililerle çok sayıda yazışmanın bazısı karartılmış vaziyette.

Üstüne üstlük ABD hükümetinin pandemiyle mücadelesinin kamuoyu önündeki yüzü Fauci ve Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH), yeni tip koronavirüsün üretildiği iddialarının merkezindeki Çin'in Vuhan Viroloji Enstitüsü'ne NIH'den yapılan para bağışları nedeniyle Cumhuriyetçi Parti'nin Kongre'deki üyeleri ve Trump yandaşları gibi kesimlerin hedefine oturdu.

EkoSağlık İttifakı Başkanı zoolog Peter Daszak, 18 Nisan 2020'de Fauci'ye gönderdiği e-postada Kovid-19'ın Vuhan Viroloji Enstitüsü laboratuvarlardan sızdığı iddiasına karşı yarasadan insana bulaşan doğal kaynaklarıyla ilgili açıklamalar yaptığı için teşekkür etmiş. "Güvenilir sesinizden gelen cesur yorumlarınız virüsün kökenleri çevresine örülen mitlerin dağıtılmasına yardımcı olacaktır" diye ekleyen Daszak'a, Fauci, "Nazik notunuz için çok teşekkürler" yanıtı göndermiş.

Wall Street Journal'ın geçen yılki haberine göre 2002'den beri NIH'den aldığı bağışları Çin'deki yarasalar üzerinde koronavirüs araştırmalarına harcayan EkoSağlık İttifakı, Vuhan'daki laboratuvara 2014-18 arası yılda 133 bin dolar, yani 598 bin dolar, 2019'da 66 bin dolar gönderdi. 5 yıllık bağış 2019'da 3.7 milyona çıkarıldı, ama Nisan 2020'de Trump tarafından araştırmanın NIH programlarının amaçları ve öncelikleriyle örtüşmediği gerekçesiyle iptal edildi.

Bu manzaranın ABD'de skandala dönüşmesi üzerine ilkin NewsNation Now sitesine konuşan Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Fauci, yarasa koronavirüsünün insana bulaşması risklerini inceleyen araştırmanın Çin ordusuyla bağlantılandırılmasının uygunsuz olduğunu söyledi.

“We’re not talking about the Communist Chinese party. We’re not talking about the Chinese military. We’re talking about scientists that we’ve had relationships for years,” Fauci said. https://t.co/XxGRuPC70D — NewsNation Now (@NewsNationNow) June 3, 2021

"Biz burada Çin Komünist Partisi'nden, Çin ordusundan söz etmiyoruz. Yıllardır ilişki içinde olduğumuz bilim insanları söz konusu" diyen Fauci, Vuhan'daki laboratuvara kadar giden NIH bağışlarının önemli bir miktarda olmadığını savundu.

Ancak skandalın büyümesi üzerine bugün Beyaz Saray'ın pandemiyle mücadele yetkilileri, Kovid-19'un kökenlerinin daha fazla araştırılması gerektiğine dair basın açıklaması yaptı. Biden'ın baş tıbbi danışmanı Fauci, Pek çok uzmanın Kovid-19'un doğal şekilde ortaya çıkmasını daha muhtemel gördüğünü, ancak Kovid-19'un kökenlerine dair daha fazla araştırma yapılması gerektiğini belirtti.