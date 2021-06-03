Beyaz Saray: Biden ile Erdoğan 14 Haziran'da görüşecek

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Başkan Joe Bide, 14 Haziran'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek" ifadelerine yer verildi.

Beyaz Saray, Biden ile Erdoğan'ın NATO Zirvesi'nde görüşeceği tarihi 14 Haziran olarak açıkladı.

İki liderin bölgesel meseleleri ve ikili ilişkileri derinlemesine görüşecekleri belirtildi.

Daha önce, 14 Haziran'da NATO Zirvesi'ne katılacak olan Erdoğan ve Biden'ın, Brüksel'de ikili görüşme yapacağı bildirilmişti.

Biden 10 Haziran'da ise İngiltere'de G7 zirvesine katılacak ve burada Başbakan Boris Johnson ile görüşecek.

Biden ve eşi Jill Biden'ın, 13 Haziran'da ise İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'le de Windsor Şatosu'nda bir araya gelecek.