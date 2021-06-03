İlk yurtdışı ziyaretini G7 zirvesi için İngiltere'ye yapacak olan Biden, Kraliçe ile görüşecek

11-13 Haziran'da düzenlenecek G7 zirvesine katılacak Biden, eşiyle birlikte Windsor Kalesi'nde Kraliçe 2. Elizabeth tarafından kabul edilecek.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018 ve 2019'daki ziyaretlerinde protestolar ve Kraliçe 2. Elizabeth'in Buckingham Sarayı'nda onuruna verdiği yemek dahil skandallara sahne olan Britanya, bu kez Trump'ın halefi Joe Biden'ı gelecek hafta ağırlamaya hazırlanıyor.

ABD Başkanı Biden'ın gelecek hafta Britanya'nın evsahipliğinde düzenlenecek G7 zirvesine katılımıyla ilgili bir açıklama da Buckingham Sarayı'ndan geldi.

Kraliçe'nin görüp geçirdiği 13. ABD Başkanı

Kraliçe 2. Elizabeth'in G7 zirvesinin kapanışına denk gelen 13 Haziran'da Joe-Jill Biden çiftini Windsor Kalesi'nde kabul edeceği duyuruldu.

Biden, rekor süredir tahtta oturan 95 yaşındaki Elizabeth'in görüşme gerçekleştireceği 13. ABD Başkanı olacak.

Pek çok bakımdan önemli

Bu, aynı zamanda Britanya Kraliçesi'nin nisan ayında eşi Prens Philip'i kaybetmesinden beri ilk önemli görüşmesi olması bakımından önem taşıyor.

İngiltere'nin Cornwall kentinde düzenlenecek G7 zirvesi vesilesiyle Biden (78), 20 Ocak'ta Beyaz Saray'a gelmesinden beri ilk denizaşırı ziyaretini gerçekleştirecek.

Pandemi döneminin ilk yüz yüze zirvesi

G7 zirvesi, koronavirüs pandemisiyle geçen 1.5 yıldan sonra liderlerin yüz yüze gerçekleştireceği ilk önemli diplomatik toplantı olacak. Ardından 14 Haziran'da Brüksel'de NATO liderler zirvesi düzenlenecek.

Dünyanın içinde ikamet edilen en eski ve en büyük kalesi olan Windsor, 2018'de 2. Elizabeth'in torunu, Prenses Diana'nın oğlu Prens Harry ile ABD'li melez eşi Meghan Markle'ın düğüne sahne olmuştu. Daha sonra kraliyet ailesindeki resmi görevlerinden ayrılıp ABD'ye taşınan çiftin bu yıl verdikleri röportajda kraliyeti ırkçılıkla suçlaması şok etkisi yaratmıştı.