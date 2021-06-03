Güzellik merkezindeki köpeğin saldırısına uğradı: Göz kapağı koptu

Kirpik bakımı için güzellik salonuna giden kadın, mekanın sahibine ait köpeğin saldırısına uğradı. Genç kadın, daha sonra yaptığı paylaşımda köpeğin göz kapağını kopardığını duyurdu.

ABD'nin Georgia eyaletinde kirpik bakımı yaptırılmak için bir güzellik merkezine giden Kelsey Salmon, burada mekanın sahibine ait köpeğin saldırısına uğradı.

​23 yaşındaki kadın yaşadıklarını anlattığı bir video kaydetti ve bunu TikTok hesabından yayınladı.

Hürriyet'in aktardığına göre, küçük köpeğin üzerine atladığını belirten genç kadın, "Güzellik salonunda bir chihuahua vardı ve kirpiklerimi yaptırdıktan hemen sonra kucağıma zıpladı ve bir anda yüzümü ısırdı" dedi.

Genç kadın yaşanan olay nedeni ile göz kapağının koptuğunu belirtti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede viral oldu.

Hemen acil servise alınan Kelsey, 15 saati hastanede geçirdiğinin altını çizdi. Kelsey'in estetik operasyonu ise yaklaşık 2 saat sürdü.

Genç kadının çektiği TikTok videosu kısa sürede yaklaşık 2 milyon kişi tarafından izlendi.

Öte yandan doktorlar, Kelsey'in gözünün eski halini alacağını ancak bunun uzun bir süre alabileceğini belirtti.

Kelsey ise operasyonun başarılı geçtiğini ve bir süre metal bir göz bandı takarak hayatına devam edeceğini duyurdu.