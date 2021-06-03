ABD: Tel Aviv'de kim hükümet olursa olsun, İsrail'in güvenliğine olan sarsılmaz bağımız aynı şekilde devam edecek

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, İsrail'de kim hükümet olursa olsun ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan 'sarsılmaz' bağının aynı şekilde devam edeceğini vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, günlük basın brifinginde, İsrail'deki son siyasi gelişmeleri ve gündemdeki diğer dış politika başlıklarını değerlendirdi. Price, İsrail'deki yeni hükümet kurma çalışmalarına yönelik ABD'nin pozisyonunun sorulması üzerine, İsrail'deki iç siyasi gündeme karışmadıklarını ve bir taraf olmadıklarını belirtti.

Asıl önemli olan konunun iki ülke arasındaki iş birliğinin kesintisiz devamı olduğunu kaydeden Price, "Hükümet kurulmasıyla ilgili her ne olursa olsun İsrail'e olan sarsılmaz ve güçlü desteğimiz devam edecektir" ifadesini kullandı.

İsrail'in ABD'den acil ilave 1 milyar dolarlık askeri yardım istemek üzere olduğunun hatırlatılması üzerine Price, söz konusu sürecin devam ettiğini ve ABD'nin bu yardımı yapmaya hazır olacağını belirtti.

Price, Demir Kubbe sisteminin pek çok İsrailli sivilin yaşamını kurtardığını ve ABD'nin bu sistemin fonksiyonel şekilde işlemesi konusunda İsrail'e her türlü desteği vermeye devam edeceğinin altını çizdi.

ABD'nin özellikle Gazze'ye yönelik insani yardım çabalarını artıracağının da ifade eden Price, "Gazze'nin insani olarak toparlanması ve yeniden inşası konularında ilerleyen günlerde bir odaklanma göreceksiniz. Biz, ancak hem İsraillilere hem de Filistinlilere eşit derecede demokrasi, güvenlik ve onur duygusu sağlayabilirsek o zaman bu şiddet sarmalını kırabiliriz." değerlendirmesini yaptı.

İran'la dolaylı nükleer görüşmeler sürüyor

Price ayrıca, Batı Şeria ve Gazze'deki insan hakları ihlallerine ilişkin süreçleri de yakından takip ettiklerini ve bölgedeki ana amaçlarının iki devletli çözüm olduğunu söyledi.

Öte yandan Sözcü Price, Viyana'da devam eden ABD ile İran arasındaki dolaylı nükleer görüşmelerde mesafe katedildiğini, ancak halen çözülmesi gereken çok sorun olduğunu belirtti.

İran'ın müzakere masasına oturarak anlaşmaya geri dönme niyetini ortaya koyduğunu kaydeden Price, "Biz ortak bir şekilde anlaşmaya dönmeyi arzu ediyoruz. İran'ın nükleer programını durdurması ve geri sarması şu an öncelikli konumuz." ifadelerini kullandı.

ABD'li sözcü, İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellemenin en iyi yolunun diplomasi ve nükleer anlaşma olduğuna inandıklarını bir kez daha dile getirdi.