Biden çifti korumalar eşliğinde bisiklet turuna çıktı

ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill, First Lady'nin 70. doğum gününü kutlamak için bisiklet turuna çıktı. Biden'ın önümüzdeki hafta yapacağı ilk yurt dışı ziyaretinin de detayları netleşti.

Biden, önümüzdeki hafta yapacağı ilk yurtdışı gezisi öncesi bir kaç gün geçirmek için Delaware eyaletinin bir sahil kasabasına gitti.

NTV'nin haberine göre, kasklarını takan Biden çifti korumaları eşliğinde bisiklet sürdü.

İlk yurt dışı seyahatinde Biden, Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra, Birleşik Krallık ve Rusya liderleri ile bir araya gelecek.

ABD başkanı ayrıca Jill Biden eşliğinde 13 Haziran'da Windsor Kalesi'nde Kraliçe Elizabeth ile görüşecek. Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki zirvenin 16 Haziran'da yapılması planlanıyor.