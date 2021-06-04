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    Baykar Savunma tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı’nın (SİHA) Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne tesliminden sonra Ukrayna Hava Kuvvetleri fotoğraflarını paylaştı.

    Wall Street Journal: Düşük maliyetli Türk SİHA'ları çatışma bölgelerini ve jeopolitiği yeniden şekillendiriyor

    © İHA / ERHAN ALTIPARMAK-AW835176
    ABD
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    Wall Street Journal'da yayınlanan bir haberde, Türkiye'de üretilen düşük maliyetli silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) Suriye, Libya ve Azerbaycan'daki savaşlarda 'oyun değiştirici' olarak yer aldığı belirtildi.

    ABD'de yayınlanan Wall Street Journal'da James Marson ve Brett Forrest imzasıyla yayınlanan haberde, 'Düşük maliyetli Türk SİHA'ları çatışma bölgelerini ve jeopolitiği yeniden şekillendiriyor' başlığı kullanıldı.

    Dünya genelinde küçük orduların, tam teçhizatlı düşmanlarına karşı daha ucuz saldırı araçlarına yöneldiğine işaret edilen haberde, "Geçen yıl bölgesel çatışmalarda başarılı olduğu kanıtlanan bu yeni savaş taktiği, Türkiye ve Rusya'nın etrafındaki stratejik dengeyi değiştirdi" değerlendirmesine yer verildi.

    Haberde, "Türkiye'de üretilen düşük maliyetli dijital teknoloji, Rusya'nın Suriye, Libya ve Azerbaycan'da hamiliğini üstlendiği savaşlarda tankları, diğer zırhlı araçları ve diğer savunma sistemlerini enkaza çevirdi. Bu SİHA'lar, en az, yüksek teknolojiye sahip ama pahalı olan savaş araçları kadar etkili ama ucuz olan bir geleceğe işaret ediyor" ifadesi kullanıldı.

    İsrail ve ABD teknolojilerine düşük maliyetli rakipler

    'Tarihin Sonu' kitabının yazarı Francis Fukuyama
    © AFP 2021 / BORIS HORVAT
    Siyaset bilimci Fukuyama: SİHA'lar 2020'de Türkiye'nin bölgesel güç olarak yükselmesine önemli katkı yaptı
    WSJ'nin haberinde "Tek başına ya da grup halinde uçabilen bu hava araçlarının, daha önce oldukça pahalı savaş uçaklarının görevini üstlendiğine işaret edilen haberde, "Bu SİHA'lar 24 saat havada kalarak hava savunma sistemlerindeki açıkları bulabiliyor, hem savaş uçaklarının hedef almasına yardım ediyor hem de kendileri füze fırlatabiliyor" bilgileri yer aldı.

    Daha önce İsrail ve ABD'nin SİHA sektöründe öncü olduğuna işaret edilen haberde, "Teknolojik gelişmeler ve küresel rakipler pahalı olmayan alternatifler üretti. SİHA devrinin en son standart taşıyıcısı geçen yıl Türkiye çevresinde ortaya çıktı ve bunun adı Bayraktar TB2 idi. Amerikan MQ-9'a kıyasla TB2 4 lazer güdümlü füzesiyle daha hafif silahlı TB2'nin uzaktan kontrollü teçhizat limiti 200 mile kadar çıkıyor" değerlendirmesine yer verildi.

    NATO ülkelerinin Türk yapımı SİHA'lara ilgisi

    1984'te kurulan Baykar'ın müşterileri arasında Katar ve Ukrayna olduğunun belirtildiği haberde, NATO üyesi Polonya'nın da geçen ay 24 TB2 almak istediğini dile getirdiğini ayrıca başka NATO üyeleri, Afrika ve Asya ülkelerinin de bu SİHA'larla ilgilendiği aktarıldı.

    Haberde, "İHA'ların başarısı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok sayıda asker ya da pahalı ekipmanı riske atmadan bölgesel etkisini artırmasına yardımcı oldu" görüşü paylaşıldı.

    Ukrayna'nın da Ocak 2019'da TB2 için anlaşma imzaladığına işaret edilen haberde, "TB2 Türkiye'nin mevcut ABD ve İsrail modellerinden memnun olmaması ve Türkiye'nin PKK ile mücadelesini kendi kontrolündeki bir sistemle vermek istemesinden doğdu" ifadeleri kullanıldı.

    Suriye ve Libya'da SİHA'lar

    Bayraktar Akıncı TİHA
    © AA
    Foreign Policy dergisine göre, Türk SİHA'ları, ABD ordusunu yeni savunma yöntemleri geliştirmeye yöneltti
    Baykar TB2'nin, geçen yıl Bahar Kalkanı Operasyonu'nda uluslararası arenada dikkat çekmeye başladığının ve İdlib'de Suriye ordusu hedeflerini vurduğu ifade edilen haberde, "Geçen baharda TB2'ler Libya iç savaşında, BM destekli Trablus merkezli hükümet için işleri değiştirdi" görüşüne yer verildi.

    Türkiye'nin 2019'da Libya hükümetine silah gönderdiğine ve askeri desteğini artırdığına işaret edilen haberde, bu destek sayesinde 2020 Haziran ayına kadar Hafter güçlerinin Trablus'tan çıkarıldığı belirtildi.

    Karabağ zaferinde Türk SİHA'ları

    Türk yapımı SİHA'ların Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferinde de etkili olduğuna işaret edilen haberde, Türk SİHA'larının Ermeni hedeflerini vurduğu anların Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından sosyal medyada paylaşıldığı anımsatıldı.

    Haberde, "Azerbaycan ve Ermenistan yaklaşık 6 hafta çatıştıktan sonra her iki hükümete de yakın olan Kremlin, kasım ayında bir ateşkese aracılık etti. Azerbaycan kaybettiği toprakların çoğunu geri kazandı" ifadesi kullanıldı.

    Etiketler:
    Silahlı İHA (SİHA), SİHA, Polonya, Ukrayna, Rusya, Türkiye, Wall Street Journal
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