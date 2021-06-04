ABD, 2020 yılında savaş bölgelerinde 23 sivilin öldürüldüğünü kabul etti

ABD Savunma Bakanlığı'nın, Kongre’nin 2018’den bu yana yıllık hazırlamasını talep ettiği ve bir bölümü kamuya açıklanmayan raporunda, ABD askerlerinin yurt dışındaki operasyonlarında geçen yıl 23 sivilin öldüğü, 10 sivilin yaralandığı açıklandı.

Raporda, sivil kayıplarında 20 ölümle Afganistan'ın başı çektiğine, diğer ikisinin Irak ve Somali olduğuna işaret edilirken 23. can kaybının ise nerede yaşandığı açıklanmadı.

Sivil can kayıpları için ABD Savunma Bakanlığı'na 3 milyon dolarlık tazminat bütçesi ayrıldığı vurgulanan raporda, daha önce bu miktarda bir tazminatın ödenmediğine dikkat çekildi.