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    NBC: Biden, yabancı bilgisayar korsanlarına karşı operasyon talimatı verebilir

    © REUTERS / Ken Cedeno
    ABD
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    NBC, Beyaz Saray'ın yabancı bilgisayar korsanlarına yönelik 'saldırı amaçlı siber operasyon' talimatı vermeye hazırlandığını yazdı. Haberde, ABD İstihbarat Servisi'nin talimat gelmesi durumda harekete geçmek için Rusya'dan da dahil olmak üzere uluslararası hackerların peşine düştüğü belirtildi.

    NBC News'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Joe Biden, yabancı bilgisayar korsanlarına karşı 'saldırı amaçlı siber operasyonlar' düzenleme talimatı vermeyi planlıyor. Bu nedenle ABD İstihbarat Servisi, Beyaz Saray'dan talimat geldiğinde harekete geçmek için hazırlıklar yapmaya başladı. 

    Kaynaklar, istihbarat servisinin Rusya da dahil olmak üzere yabancı hackerların izini sürdüğü belirtti.

    Haberde, hazırlıkların Biden'ın siber saldırıları 'ekonomiyi tehdit eden ulusal güvenlik tehdidi' olarak değerlendirmeyi planladığı bir dönemde geldiği belirtildi.

    NBC'ye konuşan ve eski bir üst düzey hükümet yetkilisi olan kaynak, istihbarat servisinin şu anda bu konuya odaklandığını söyledi. 

    ABD'de ülkeye yönelik tehdit olarak görülen olaylar için Ulusal Güvenlik Ajansı'nın harekete geçirilmesi ilk defa Biden yönetiminde izlenen bir yol değil. 2019'da da istihbarat servisi 'yabancı kriminal hacker grupları' olarak nitlendirdiği kişileri yakın takibe almıştı. 

    Ancak NBC, yasal açıdan bu tür operasyonların tartışmalı olarak görüldüğünü ve Washington tarafından Rusya'ya yönelik herhangi bir siber saldırının büyük olasılıkla misillemeyle karşılık bulacağını yazdı. 

    Bu haftanın başlarında Beyaz Saray, Biden'ın artan siber saldırıları ataklarını ele almak için hızlı bir stratejik inceleme başlattığını duyurmuştu. 

    ABD'nin ve dünyanın en büyük taze et üreticileri arasındaki JBS, 30 Mayıs Pazar günü, Kuzey Amerika ve Avustralya şubelerinin bilgisayar ağlarına siber saldırı düzenlendiğini duyurmuştu. Şirket, kötü amaçlı yazılımın, Rusya’da bulunan bir suç örgütünden geldiğini öne sürmüştü.

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD’den başvuru gelmesi durumunda JBS şirketine siber saldırıyı hızlı bir şekilde incelemeye hazır olduklarını açıklamıştı. Peskov, JBS’e saldırının organizatörler hakkında bilgi sahibi olmadıklarını kaydetmişti.

     

    Etiketler:
    Joe Biden, Bilgisayar korsanı, Siber saldırı, Hacker, Hack, ABD, Rusya, NBC
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