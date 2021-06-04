ABD'nin eski Başkan Yardımcısı Pence'den 'kongre baskını' açıklaması

6 Ocak Kongre baskınına ilişkin konuşan eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, "Başkan Trump ve ben görevden ayrıldığımızdan beri birçok kez konuştuk. Ancak o günle ilgili aynı fikirde olur muyuz bilmiyorum" dedi. Pence, baskını 'trajik' olarak nitelendirdi.

Cumhuriyetçi Parti'nin New Hampshire'daki yemek etkinliğinde konuşan eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, 6 Ocak Kongre baskınına ilişkin açıklamalarda bulundu.

5 kişinin yaşamını yitirdiği Kongre baskınını 'trajik' ve 'kara gün' olarak tanımlayan Pence, Trumpla ilgili ise şunları söyledi:

"Kongre polisinin ve federal kolluk kuvvetlerinin hızlı hareketiyle şiddet bastırıldı. Kongre'de güvenlik sağlandı. Başkan Trump ve ben görevden ayrıldığımızdan beri birçok kez konuştuk. Ancak o günle ilgili aynı fikir de olur muyuz bilmiyorum. Fakat son dört yılda Amerikan halkı için başardıklarımızla her zaman gurur duyacağım."

Former Vice President Mike Pence called the Jan 6. riots on Capitol Hill a ‘dark’ and ‘tragic’ day in American history and said he is not sure if he and former President Trump will ‘ever see eye to eye on that day’ pic.twitter.com/cHIBQV0fCp — Reuters (@Reuters) June 4, 2021

Trump - Pence gerilimi

ABD Kongresi, Pence'in başkanlığında, 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçim sonuçlarına göre belirlenen delege oylarını sayıp, sonuçları resmen tescil etmişti.

Trump, Pence'e "Sonuçlara itiraz et" çağrısında bulunmuş Pence ise buna karşı çıkmıştı.

ABD'de 6 Ocak'ta sağcı gruplar, seçimlerin onay oturumunun yapıldığı Kongre binasını basmıştı. Olayda, güvenlik zafiyetinin olup olmadığı uzun süre tartışılmıştı.