Kaçırmaya çalıştığı iddia edildi: Yolcu, kokpite girmeye çalışınca uçak acil iniş yaptı

ABD'de Delta Havayolları'na ait Los Angeles-Nashville seferini gerçekleştiren yolcu uçağında hareketli dakikalar yaşandı. Yolculardan birinin kilidi zorlayıp kokpite girmeye çalıştığı belirtildi. Kabin görevlilerinin durumu kokpit ekibine bildirdiği, daha sonra yolcuya müdahale edildiği aktarıldı.

Uçaktaki bir yolcu tarafından kaydedilen görüntülerde, yere yatırılan yolcunun ellerinin arkasından bağlandığı ve uçağın arka kısmını götürüldüğü kameraya yansıyor.

Uçakta bulunan yolculardan biri, Twitter hesabından, bir yolcunun kokpite girip uçağı kaçırmaya çalıştığı için uçağın rotasının değiştiğini yazarken, videoyu da paylaştı. Başka yolcular da uçağın kaçırılacağını sanıp büyük korku yaşadıklarını söyledi.

Panik anlarının yaşandığı sırada uçağın New Mexico eyaletine bağlı Albuquerque'ye yönlendirildiği ve acil iniş yaptığı kaydedildi.

İHA'nın aktardığı habere göre; uçağın güvenli bir şekilde indiğini açıklayan Delta Havayolları yetkilileri, kokpite girmeye çalışan yolcunun yerel polis ve FBI tarafından uçaktan çıkarıldığını bildirdi. Uçuşu aksatan yolcu gözaltına alındı.

Kaçırmaya çalıştığı iddia edildi: Yolcu, kokpite girmeye çalışınca uçak acil iniş yaptıhttps://t.co/araNIj7reh pic.twitter.com/WLzxdFOmvy — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 6, 2021

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