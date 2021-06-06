Trump: Ülkemizin gözlerimizin önünde yok olduğunu görüyoruz

Kuzey Karolina eyaletinde katıldığı toplantıda konuştu. Greenville’de Cumhuriyetçi Parti tarafından düzenlenen organizasyonda konuşan Trump, ABD’nin yeni Başkan Joe Biden döneminde geriye gittiğini ifade etti.

Joe Biden yönetimini eleştiren Trump, “Bu akşam toplantıda ülkemizin gözlerimizin önünde yok olduğunu görüyoruz” dedi.

2020 seçimleri sırasında kötü şeyler yaşandığını belirten Trump, 2022 ara seçimlerinde Cumhuriyetçilerin çok başarılı olacağını öne sürdü. “ABD Senatosu için çok önemli olan Kuzey Karolina seçimlerini kazanacağız” ifadesini kullanan eski Başkan, 2024 seçimlerini dört gözle beklediğini söyledi.

Seçimlerde Temsilciler Meclisi üyesi Ted Budd’ı desteklediğini belirten Trump, “Bu son kararım” diye ekledi.

'Çin 10 trilyon dolar tazminat ödesin'

Kovid-19’un kaynağının araştırılması içinile ilgili olarak da konuşan Trump, Vuhan’da bir enstitüden çıktığını söylediğinde Dünya Sağlık Örgütü’nün bile ihtimal dışı olarak değerlendirdiği iddialarının gerçeklik kazandığını hatırlattı.

Trump, ABD’nin ve dünyanın Çin’den tazminat alması gerektiğini belirterek, “En az 10 trilyon dolar ödemek zorundalar” dedi.

ABD’nin bugün ulaştığı 'aşılama başarısının' da kendi hükümetinin bir başarısı olduğunu ifade eden Trump, kendisinin yaptığı anlaşmalar olmasaydı Biden yönetiminin çok büyük bir sorun içerisinde olacağını söyledi.