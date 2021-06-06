ABD Dışişleri Bakanı Blinken’den Rusya’nın 'saldırgan eylemlerine' karşılık verme sözü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya’nın 'saldırgan' olarak tanımlayacakları tüm eylemlerine karşılık vereceklerini dile getirdi.

Antony Blinken, Axios’a açıklamasında, “Moskova’nın bize ve müttefiklerimize karşı akılsızca davranması durumunda tedbirler alacağımızı açıkça ortaya koyduk” ifadesini kullandı.

ABD’li bakan, Rusya ile istikrarlı ve öngörülebilir ilişkiler istediklerini de sözlerine ekledi.

Rusya, hiçbir ülkeye karşı agresif niyetinin olmadığını defalarca dile getirmişti.

ABD ve NATO'nun son yıllarda Rusya sınırlarındaki askeri faaliyetlerine ağırlık verdiği bildirildi.



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