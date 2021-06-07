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    CIA, Afganistan'da operasyon yapma kabiliyetini devam ettirmenin yollarını arıyor

    © AFP 2021 / Romeo Gacad
    ABD
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/abd/202106071044672095-cia-afganistanda-operasyon-yapma-kabiliyetini-devam-ettirmenin-yollarini-ariyor/

    ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), Amerikan askerlerinin çekilmesinin ardından Afganistan'da muhtemel operasyon kabiliyetini devam ettirmek için yeni yollar arıyor.

    ABD Başkanı Joe Biden'ın 11 Eylül'ün yıl dönümüne kadar Afganistan'daki tüm Amerikan askerlerinin çekileceğini açıklamasından kısa bir süre sonra Amerikan ordusu çekilmenin yüzde 44'ünü tamamladı.

    Afganistan’daki ABD askerleri
    © REUTERS / TOM BRENNER
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    Çekilme süreci büyük hızla devam ederken, ABD'nin Afganistan'daki operasyonlarının kalbinde yer alan CIA Afganistan'daki tüm üslerini yakında kaybedecek.

    Hem Pentagon hem de teşkilat, Afganistan'daki terörle mücadele operasyonlarına ülke dışından müdahale edecek şekilde planlar yapıyor.

    New York Times'ta yer alan ve konuyla ilgili bazı yetkililerin değerlendirmelerine dayandırılan analize göre CIA, Afganistan konusunda birçok alternatifi değerlendiriyor ancak şimdiye kadar Afganistan'da operasyon yapmak üzere CIA'ya üs kurma izni veren herhangi bir ülkenin bulunmaması yetkilileri kaygılandırıyor.

    Analize göre, alternatif ülkelerden biri Pakistan ancak Pakistan yönetimi açık bir şekilde ABD’ye Afganistan’daki operasyonlarda kullanmak için üslerini açmayacağını duyurdu.

    Pakistan, eski Başkan Barack Obama döneminde CIA'nın Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) ile Afganistan ve Pakistan’ın belirli bölgelerinde saldırı düzenlemesine izin veriyordu. SİHA saldırılarının yol açtığı sivil kayıpları ve ABD ile Pakistan arasındaki ilişkilerin gerilmesinden sonra Pakistan üslerini CIA'ya kapattı.

    New York Times'a değerlendirmede bulunan yetkililer, Pakistan ile yapılacak yeni bir anlaşmanın ancak İslamabad'a saldırı düzenlenecek hedefler konusunda onay hakkı verilmesi durumunda mümkün olabileceğini belirtiyor.

    © AFP 2021 / NOORULLAH SHIRZADA
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    CIA Direktörü William Burns, mayıs ayında sessiz sedasız Pakistan'a gitti ancak Burns'ün İslamabad yönetimi ile bir ilerleme kaydedip kaydetmediği bilinmiyor. Yetkililer, ABD’nin aynı zamanda Orta Asya ülkeleri ile diplomatik görüşmeler yaptığını ancak Washington'un Rusya Devlet Başkanı Putin’in bu konuya şiddetle karşı çıkmasından endişe ettiğine dikkati çekiyor.

    Orta Asya ülkeleri üs kurma konusunda ABD ile anlaşmaya varsa bile yetkililer Rusya'nın bu süreci oldukça yavaşlatacağını belirtiyor.

    Son günlerdeki CIA raporlarına göre Afganistan'ın hızla Taliban'ın kontrolüne geçtiğine işaret eden yetkililer, ülke dışından Afganistan'a müdahale için alternatifler bulmadan çekilme sürecini başlatan ABD'nin ülkede uzun dönemli bir stratejisinin olmadığına vurgu yapıyor.

    Pentagon, Körfez bölgesinde konuşlu MQ-9 Reaper tipi SİHA’ların kullanılmasını da bir alternatif olarak zikrederken, New York Times'a konuşan yetkililer, bu alternatifin de hem masraflı hem de kat edilecek mesafenin uzaklığından dolayı taktiksel olarak randımanlı olmayacağını değerlendiriyor.

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    Etiketler:
    Pakistan, CIA, asker çekme, Afganistan, ABD
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