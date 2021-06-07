Kızının kılığına girip okuluna giden anneye gözaltı

ABD'nin Teksas eyaletinde 13 yaşındaki kızının kılığına girip okuluna giden ve tüm gün derslere giren Casey Garcia, gözaltına alındı. Garcia, bunu okulun ne kadar güvenli olduğunu test etmek yaptığını söyledi.

Okullara yönelik silahlı saldırıların sık yaşandığı ABD'de Casey Garcia isimli 30 yaşındaki kadın, kızının gittiği okulun 'ne kadar güvenli olduğunu test edeceğini' söyleyerek YouTube'da bir video paylaştı.

San Elizario şehrinde, 13 yaşındaki kızının kılığına girip okula giden Garcia, tüm gün boyunca derslere girdi, kantinde vakit geçirdi ve hatta öğretmenlerle konuştu.

Uzun süre kimse kendisinden şüphelenmese de günün sonunda okul yöneticilerinin dikkati ile fark edilen Garcia, gözaltına alındı.

'Devlet kayıtlarını yanıltma ve yetkisi olmayan alana izinsiz girme' suçlamaları yöneltilen kadın 7 bin 908 dolarlık kefaletle serbest bırakıldı.

Garcia, daha sonra paylaştığı videolarda ise okulların ne kadar güvensiz olduğunu kanıtladığını söyledi. "Olayın bu kadar ileri gidebileceğini düşünmemiştim" diyen Garcia, "Okullarda kesinlikle daha sıkı güvenlik şartlarına ihtiyacımız var. Bu çocuklarımızın güvenliği ile ilgili. Yapmaya çalıştığım şey başka bir silahlı saldırının engellenmesini sağlamak" dedi.