Avrupa turuna dair makalesinde demokrasi vurgusu yapan Biden, müttefiklere Rusya ve Çin'le mücadele taktikleri verdi

G7, NATO zirveleri ve Putin'le ilk yüz yüze görüşmeyi kapsayan Avrupa turuna çıkmadan önce The Washington Post'ta makale yayımlayan ABD Başkanı, içerde Trump tehdidiyle karşı karşıyayken, Avrupa'ya tehdit olarak sunduğu Rusya ve Çin'e karşı NATO değerleri ve altyapı vurgulu vaatlerde bulundu.

İlk yurtdışı ziyaretini 11-13 Haziran'da İngiltere'deki G7 zirvesi ve 14 Haziran'da Brüksel'deki NATO liderler zirvesi vesilesiyle Avrupa'ya gerçekleştirecek ABD Başkanı Joe Biden, bununla ilgili The Washington Post gazetesinde bir makale yayımladı. 'Avrupa turunda Amerika'nın dünya demokrasilerini harekete geçirmeye öncülük yapacağını' söyleyerek 'trans-Atlantik'in paylaştığı demokratik değerlerin dünya tarihindeki en başarılı ittifakın temelini oluşturduğunu' dile getiren Biden, 16 Haziran'da Cenevre’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le gerçekleştireceği görüşmeyle ilgili değerlendirmelerde de bulundu.

@POTUS “.. this trip is about realizing America’s renewed commitment to our allies and partners, and demonstrating the capacity of democracies to both meet the challenges and deter the threats of this new age.” https://t.co/2SSNMuJbV7< — Jen Psaki (@PressSec) June 5, 2021

Selefi Donald Trump cumartesi Kuzey Carolina eyaletinde düzenlediği mitingde 'Kasım 2020 başkanlık seçimlerinin kendisinden çalındığı' iddiasında ısrar edip bunu 'yüzyılın suçu' diye sunarken yayımlanan makale, Biden'ın Trump'ın başına buyruk dış politikasına yanıtı niteliğindeydi.

Biden trumpets democracy abroad in Post op-ed – as threats spread at home https://t.co/FpfwRJXKjS — The Guardian (@guardian) June 6, 2021

Trump'ın 2018'de yanında danışmanlar olmadan görüştüğü ve basın toplantısında destekleyici görüntü verdiği Putin'le görüşmesi için 'dünyayı ABD ile aynı gözlerden gören dostlar, ortaklar ve müttefiklerle üst düzey görüş alışverişinin ardından gerçekleşmesi önemli' vurgusu yapan Biden, Moskova'yı suçlayan söyleme başvurdu.

'Rusya'nın Ukrayna'daki saldırganlığı başta olmak üzere Avrupa'nın güvenliğine yönelik meydan okumalarına karşı ABD ile müttefiklerinin birlik beraberlik içinde durduğunun' altını çizen Biden, "Putin'le yaptığım telefon görüşmelerinde açık ve net oldum. ABD, Rusya'yla çatışma aramıyor. Rusya'yla stratejik istikrar ve silah kontrolü gibi konularda birlikte çalışabileceğimiz istikrarlı ve öngörülebilir bir ilişki istiyoruz" dedi.

ABD'nin 1991'de Sovyetler'le, 1993'te Rusya Federasyonu'yla imzaladığı Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşmaları’nın (START 1 ve START 2) uzantısı niteliğindeki Yeni START Anlaşması'nı 5 Şubat 2026'ya kadar uzattığına ve siber saldırıları karşılıksız bırakmadığına dikkat çeken Biden, Trump'ın öncephesi ticaret olan stratejik savaş açtığı Çin'e karşı ABD içinde Cumhuriyetçi Partililerin reddettiği altyapı yatırımlarını dış politika hedefi olarak koydu:

"Yurtiçinde olduğu gibi demokrasilerin rekabet ve halklarımızı öngörülemeyen tehditlere karşı koruma kabiliyetlerini bilemek için altyapıya yatırım yapmamız gerekmektedir. Dünyanın önde gelen demokrasileri Çin'e karşı kendini daha çabuk toparlayan ve küresel kalkınmayı desteklemeye yönelik fiziksel, dijital ve sağlık altyapısının güncellenmesi için yüksek standartlı alternatif sunacaktır."

O sırada Trump Kuzey Carolina mitinginde Çin'in ABD ve diğer ülkelere koronavirüs pandemisi tazminatı olarak 10 trilyon dolar tazminat ödemesini ve ülkelerin Pekin'e borç ödemelerini durdurmasını savunmakla meşguldü.

"ABD'nin çıkarlarımızdan ayıramayacağımız değerlerimizi savunma kararlığından kimsenin şüphe duymaması gerek... İster her yerde Kovid-19 pandemisini bitirmek, ister yükselen iklim krizinin gerekliliklerini yerine getirmek ya da Çin ve Rusya hükümetlerinin zarar veren adımlarına karşı durmak olsun, ABD dünyaya güç pozisyonundan liderlik etmeli" diyen Biden, G7 maliye bakanlarının çok uluslu şirketlere küresel kurumsal minimum vergi açıklamasından memnuniyetini ifade etmekle kalmayıp Trump'ın çekildiği Paris İklim Anlaşması'na desteğini teyit ederek şöyle devam etti:

"İklim krizini frenleyip küresel temiz enerjiye geçişin başını çekmek yoluyla istihdam yaratmanın başını çekerek geniş ufuklu ilerleme kaydetme fırsatına sahibiz."

Trump'ın saldırdığı, hatta ABD'yi çıkarmayı değerlendirdiği NATO'ya 'ortak demokratik değerleri paylaşan dünya tarihinin en başarılı ittifakı' övgüsünü düzen Biden, "NATO zirvesinde Madde 5'e ve kritik altyapımıza siber saldırılar gibi tehditler dahil her türlü meydan okumaya karşı müttefiklerimizin güçlü kalmasını sağlamaya, ABD'nin sarsılmaz bağlılığını tasdik edeceğim" dedi.

"ABD, Avrupa ve aynı zihniyetteki demokrasilerin insan hakları ve onurunu savunma kararlılığının tekrar altını çizeceğim" diye yazarak şu çağrıyı yaptı:

"Bu, zamanımızın belirleyici sorusu: Hızla değişen dünyada halklarımız için gerçek sonuçlar sağlamak için demokrasiler biraraya gelebilir mi? Geçen yüzyılın büyük kısmını şekillendiren demokratik ittifaklar ve kurumlar, çağımızın tehditleri ve hasımlarına karşı kapasitelerini kanıtlayacaklar mı?"

"Ben cevabın evet olduğuna inanıyorum. Bu hafta Avrupa'da bunu kanıtlamak için şansımız var."

G7 zirvesine evsahipliği yapacak Britanya Başbakanı Boris Johnson ile görüşmesinde Brexit sonrası Kuzey İrlanda'da tırmanan şiddetle tehlikeye giren Hayırlı Cuma Barış Anlaşması'nı da görüşecek ve en gelişmiş ekonomiye sahip 6 ülkenin liderleriyle biraraya gelecek olan ABD Başkanı, Brüksel'de Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'le görüşecek, NATO zirvesi temaslarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da görüşme gerçekleştirecek.

Biden to reportedly warn BoJo against damaging US-UK trade prospects by reneging on NI Brexit deal https://t.co/e2MtlTFyvC — Sputnik (@SputnikInt) June 7, 2021

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