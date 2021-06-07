Biden, Zelenskiy'i Beyaz Saray'a davet etti

Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Biden'la telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.
Kendisini temmuzda Beyaz Saray'a davet ettiği için Biden'a teşekkür eden Zelenskiy, Ukrayna-ABD stratejik iş birliğini geliştirme imkanlarını konuşmak için buluşmayı dört gözle beklediğini kaydetti.
Thank you @POTUS @JoeBiden for inviting me to visit the @WhiteHouse in July during our phone conversation. I look forward to this meeting to discuss ways to expand strategic cooperation between Ukraine and #USA— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 7, 2021
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