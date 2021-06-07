ABD: Putin ile görüşmek, Rusya'nın planlarını anlamak için en iyi yol

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Biden-Putin zirvesine dair ''Moskova'nın ne yapmayı planladığını anlamanın en iyi yol Putin ile doğrudan görüşmek'' açıklamasını yaptı.

Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, "Başkan Biden'ın, Amerikan'ın önceliklerini ve değerlerini doğrudan dile getirebilecek en etkili insan olduğuna inanıyoruz. Aynı şekilde Rusya'nın amaçlarını anlamanın en etkili yolunun doğrudan Başkan Putin'den haber almak olduğuna inanıyoruz" dedi.

Sullivan, Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki zirvenin, stratejik istikrar ve silah kontrolü konularındaki gerilimi azaltmaya yönelik bir yol açmasını umduğunu söyledi. Sullivan, ''Zirve sonrasında iki liderin ekiplerine nükleer alanlarda ve silah kontrolü konusunda ilerlemeye sağlayabilmek için stratejik istikrar konusunda net mesajlar göndermesini bekliyoruz'' açıklamasını yaptı.

İki liderin önümüzdeki hafta Cenevre'de bir araya gelmesi planlanıyor.