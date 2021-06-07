‘Biden, Putin ile yapacağı görüşme öncesinde Zelenskiy ile görüşmeyi reddetti’

ABD merkezli haber portalı Axios, Ukrayna idaresi, Naftogaz enerji şirketinin yönetimini değiştirme kararı aldıktan sonra Beyaz Saray’ın, ABD Başkanı Joe Biden ve Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy arasındaki görüşmenin, 16 Haziran Cenevre’de yapılacak Rusya-ABD Zirvesi öncesinde yapılmasının imkansız olduğuna karar verdiğini bildirdi.

Beyaz Saray temsilcisi, Axios’a açıklamasında, “Biden, Cenevre’de Putin ile bir araya gelince Ukrayna’nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunacak. Trump, bunu Başkan Putin ile önceki görüşmede de yapmıştı” ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Axios’a açıklamasında, Biden ile Rusya-ABD Zirvesi öncesinde, “dünyanın neresinde olursa olsun” görüşmeye hazır olduğunu söylemişti. Zelenskiy, ABD liderinin Putin ile görüşmeden önce ona danışmayarak hata yaptığını savunmuştu. ABD idaresinin, Kuzey Akım-2 yapımına karşı yaptırımlarla ilgili kararına şaşırdığını belirten Ukrayna lideri, bu kararı Washington’dan değil medyadan öğrendiğini söylemişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD’li mevkidaşı Joe Biden, 16 Haziran Cenevre’de görüşecek.