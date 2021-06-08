ABD Merkez Kuvvetler Komutanı McKenzie, Afganistan'dan çekilme sürecinin yarısını tamamladıklarını açıkladı

CENTCOM Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, telekonferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında başta ABD güçlerinin Afganistan’dan çekilme süreci olmak üzere bölgedeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Afganistan'dan çekilme süreciyle ilgili "Geri çekilme sürecinin yarısını tamamladık ve çekilmenin tamamını eylül ayına yetiştireceğiz" ifadelerini kullanan McKenzie, ABD’nin Afgan güvenlik güçlerini desteklemeye devam edeceğini vurgulayarak, "Ülke dışından terörle mücadele operasyonlarını yürütmeye devam edeceğiz. Dışarıdan bölgedeki diğer yerlerden El Kaide ve IŞİD'in peşine düşmeye devam etmek niyetindeyiz ve bu konuda bölgedeki ortaklarla çalışıyoruz" diye konuştu.

Öte yandan Suriye’deki ABD askeri varlığına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan McKenzie, bu ülkede sadece IŞİD'i bitirmek ve örgütün ABD’ye veya ortaklarına yönelik saldırı düzenleme kabiliyetini ortadan kaldırmak üzere asker bulundurduklarını iddia etti.

McKenzie, "Uzun vadede bu güvenliği sağlama misyonunu, uluslararası destek ve yatırım olmadan yürütebilecek yerel güvenlik kuruluşlarına devretmek istiyoruz ama tabii bu daha ileride olabilecek bir şey" ifadelerini kullandı.