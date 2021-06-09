Biden'dan Mladic kararı yorumu

ABD Başkanı Joe Biden, Hollanda’nın Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması'nın (IRMCT), eski Sırp komutan Ratko Mladic'in müebbet hapis cezasını onamasına ilişkin açıklamada bulundu.

Biden, Mladic'in aynı zamanda Saraybosna'nın uzun süreli kuşatmasını yönlendirdiğini ve birçok suçtan sorumlu olduğunu öne sürdü.

IRMCT'nin Mladic'i 'soykırım, insanlığa karşı suç ve savaş suçlarından' suçlu bulduğunu hatırlatan Biden, "Bu tarihi karar, korkunç suçları işleyenlerin yaptıklarından sorumlu tutulacağını gösterdi. Aynı zamanda bu karar, dünyanın herhangi bir yerinde gelecekte yaşanacak zulümleri önlememiz için ortak çözümümüzü destekliyor" ifadelerini kullandı.

Biden, ABD'nin Bosna Hersek ve eski Yugoslavya’nın diğer bölgelerindeki suçların son bulması için çabalara yardım ettiğini kaydederek, Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı mahkemelere, son 20 yılda Balkanlar’daki suçlara ilişkin çabası için de müteşekkir olduğunu ifade etti.

Adalet ve uzlaşmanın, barış ile istikrarın temeli olduğunu vurgulayan Biden, şöyle devam etti: "Bölgedeki liderlerin bu karara saygı duymasını ve hukukun üstünlüğünün önemini desteklemesini gönülden umuyorum. Bugün düşüncelerim, Mladic’in zulümlerinin kurbanlarının hayatta kalan aileleriyle. Asla onların kayıplarının trajedisini silemeyiz ancak bugünkü kararın, yaslı ailelere biraz teselli olmasını umuyorum."