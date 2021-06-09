Fastly'den küresel çaplı internet erişim sorununa ilişkin açıklama

ABD merkezli bulut bilişim sistemi şirketi Fastly, dün küresel çapta yaşanan internet erişim sorununa ilişkin açıklama yaptı. Şirket sorunun yazılımsal bir hatadan kaynaklandığını belirtti.

Fastly tarafından yapılan açıklamada, dün yaşanan erişim sorununun 12 Mayıs'ta müşterilere gönderilen bir yazılım güncellemesindeki hatadan kaynaklandığı belirtildi.

Şirket, kimliği belirsiz bir müşterilerinin yeni sürümün ayarları üzerinde yaptığı değişikliğin ardından internet ağlarının yüzde 85'inin hata verdiğini açıkladı.

Fastly mühendislerinin sorunu anında fark ettikleri belirtilen açıklamada, sorunu tetikleyen ayar değişikliği devre dışı bırakılarak erişim sıkıntısının bir saatten az bir sürede çözüldüğü kaydedildi.

Üst düzey mühendislik ve altyapı yöneticisi Nick Rockwell, "Bu kesinti geniş çaplı ve şiddetliydi. Müşterilerimizi kötü etkileyen bu hata için özür dileriz" dedi.

Dünkü küresel kesinti, çoğunluğu İngiliz olmak üzere uluslararası yayın kuruluşlarının internet sitelerini etkilemişti. Öte yandan, Reddit ve Twitch'e girişlerde de problem yaşanmıştı.

Fastly nedir?

Fastly, kullanıcıların dijital içeriği daha hızlı görüntülemesine yardımcı olan bir içerik dağıtım ağının (CDN) ve bu hizmeti sunan firmanın adıdır. Şirket ayrıca güvenlik, video dağıtımı ve uç bilgi işlem hizmetleri sağlıyor.