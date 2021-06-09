Kendisi gibi Twitter'dan kovulan Nijerya liderini sosyal medya devini yasakladığı için kutlayan Trump: Bu yoldan gidin

Telegraph'ta açıklama yayımlayan 45. Başkan, Cumhurbaşkanı Buhari'ye gelen yasağa misilleme olarak Twitter'ı yasaklayan Nijerya'yı tebrik etti. Trump, diğer ülkelere de ifade özgürlüğü ve açıklığına izin vermediği için Twitter ve Facebook'u yasaklamaları çağrısı yaptı.

Pek çok sosyal medya platformundan taraftarlarının 6 Ocak'ta ABD Kongresine saldırmasını teşvik ettiği gerekçesiyle kovulan eski Başkan Donald Trump, Twitter'ın isyancılara karşı 'soykırım' tehdidinde bulunduğu şikayetleri üzerine hesabını askıya aldığı Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'ye dostluk eli uzattı.

Twitter ve Facebook'ta yasaklı bulunan Trump, Telegram hesabında yayımladığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Buhari'ye gelen yasağa misilleme olarak Twitter'ı yasaklayan Nijerya hükümetini tebrik etti.

İfade özgürlüğü ve açıklığına izin vermediği gerekçesiyle Twitter ve Facebook'a daha fazla ülkede yasak gelmesi çağrısı yapan Trump, "Tüm sesler duyulmalı" dedi.

'Bu arada sosyal medyada başka rakiplerin çıkacağını ve sanal alemde tutunacağını' dile getiren 45. Başkan, Twitter ve Facebook'a atıfla "Kendileri kötüyken kim oluyor da başkalarına iyi ve kötü dayatıyorlar" diye çıkıştı.

Donald Trump praises Nigeria's government for banning Twitter in the country https://t.co/aLEsQrqAdJ — BBC News (World) (@BBCWorld) June 9, 2021

"Belki de başkanken ben bunu (yasak getirmeyi) yapmalıydım. Ama (Facebook CEO'su Mark) Zuckerberg durmadan beni aradı ve Beyaz Saray'a akşam yemeğine gelip bana ne kadar muhteşem olduğumu anlatıp durdu" diye sitayiş eden Trump, paylaşımını gelecek ABD başkanlık seçimlerinde aday olacağına ve kazanırsa kendisini yasaklayan sosyal medyayı yasaklayacağına işaret eder şekilde noktaladı: "2024?"

Trump'ın yasaklı durumu, Twitter'da kalıcıyken, Facebook ve kardeşi Instagram en az 2 yıl süreceği açıklamasını yaptı.

Nijerya'da hükümetin Twitter yasağı mahkemelik olurken, aralarında önde gelen siyasetçilerin, haber sitelerinin, kiliselerin olduğu çok sayıda yurttaş ve kuruluş, VPN kullanarak tweetlemeye devam ediyor.