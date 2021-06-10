ABD'de Biden'ın iptal ettiği Keystone XL boru hattı projesi durduruldu

ABD'de 10 yıldan fazladır çevrecilerin ve yerlilerin karşı çıktığı 900 kilometrelik Keystone XL boru hattı inşaatı projesi durduruldu.

Kanada'nın Alberta eyaletinden çıkarılan ağır ham petrolü ABD'yi boydan boya geçerek Meksika Körfezi eteklerindeki rafinerilere dek taşıması planlanan Keystone XL'ın sponsoru olan TC Energy adlı şirket, projenin fişini çektiklerini açıkladı.

TC Energy, boru hattı donanımlarının sökülmesi ve 8 milyar dolarlık inşaatın planlandığı bölgeden güvenli bir şekilde çıkışının sağlanması için yerel yetkililerle işbirliği yapacağını bildirdi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, selefi Barack Obama'nın projeye ruhsat vermeyi reddetmesine karşın inşaata yeniden izin vermişti. Biden ise projenin ruhsatını göreve başladığı ilk gün iptal etmiş ve şirket yetkililerinin tüm çabalarına rağmen 'Projenin ekonomik ve iklim politikalarıyla tutarlı olmayacağını' savunarak geri adım atmamıştı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, duruma itiraz ederek iki ülke arasındaki gerilimi artırırken, hattın başladığı yer olan Alberta'daki şirket yetkilileri ise Trudeau'nun Biden'ı yeteri kadar zorlamadığını savunmuştu.

Alberta geçen yıl projeye 1 milyar dolardan fazla yatırım yapmış ve on milyarlarca dolarlık telif hakkı getireceğini ummuştu.

Cumhuriyetçilerden itirazlar

Biden'ın kararına Kongre'den mensubu olduğu Demokrat Parti'nin Kongre üyelerinden de itirazlar gelmişti.

Demokratlar, amanında eski ABD Başkanı Donald Trump'ın söylemlerini destekleyerek projenin enerji ve inşaat sektörlerinde istihdam yaratacağını savunmuştu.

Cumhuriyetçi senatörler çarşamba günü Biden yönetimini bu projenin durdurulmasının ne kadar istihdam kaybına mal olduğunu açıklamaya zorlayacak bir yasa tasarısı sunarken, 21 eyaletten başsavcılar da iptalin durdurulması için dava açtı.

Senato enerji komitesindeki en üst düzey Cumhuriyetçi olan Wyoming Senatörü John Barrasso “Başkan Biden, Keystone XL Boru Hattını ve onunla birlikte binlerce ABD'linin iyi maaşla istihdam şansını öldürdü" dedi.

Çevrecilerden destek

2008'de ilk duyurulmasından bu yana projeye karşı mücadele eden çevreciler ise iptal kararının fosil yakıtların kullanımını engelleme çabalarında bir 'dönüm noktası' olduğunu belirtti.

Projeyi durdurmak için dava açan pek çok çevre grubundan biri olan Biyolojik Çeşitlilik Merkezi'nden Jared Margolis, "Hele şükür Keystone XL'den kurtulduk" dedi.

Fort Belknap Kızılderili Rezervasyonu'ndan Kabile Başkanı Andy Werk Jr. ise su kaynaklarını zehirleyecek olan projenin durdurulmasıyla 'rahat bir nefes aldıklarını' söyledi.