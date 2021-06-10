El Chapo'nun eşi, hakkındaki uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarını kabul etti

Meksikalı uyuşturucu patronu Joaquin 'El Chapo' Guzman'ın eşi Emma Coronel Aispuro, eşinin 'uyuşturucu imparatorluğu' ile ilgili uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarını kabul etti.

Dünyaca ünlü uyuşturucu kaçakçısı ve suç örgütü lideri El Chapo'nun eşi Emma Coronel Aispuro, kocasının 30 yıl hapis cezası çarptırılmasından 2 yıl sonra, bugün hakim karşısına çıktı.

Aispuro, hakkındaki uluslararası uyuşturucu kaçaklılığı suçlamalarını kabul etti.

New York Times'ın aktardığına göre Aispuro, 'kocasının uyuşturucu imparatorluğunu yönetmesine yardım etmek' suçundan ceza alacak.

31 yaşındaki Emma Coronel Aispuro, şubat ayında Dulles Uluslararası Havalimanı'nda tutuklanmıştı.

Dün de New York Times'ın dava hakkında bilgisi olan bir kişiye dayandırdığı haberinde, Aispuro'nun 10 Haziran'da Washington federal bölge mahkemesine çıkacağı ve "Sinaloa" uyuşturucu kartelini yürütmede eşi Guzman'a yardım ettiği yönündeki federal suçlamaları kabul edeceği kaydedilmişti.