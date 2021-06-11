ABD Genelkurmay Başkanı Milley’den ‘Rusya’nın savunma bütçesini bilmiyoruz’ şikayeti

ABD Genelkurmay Başkanı General Mark Milley, Rusya ve Çin’in savunma bütçelerinin birlikte alındığından ABD’ninkinden büyük olduğunu, ama bu ülkelerin ayrıntılı rakamlar açıklamadığını belirtti.

Milley, ABD Senatosu Savunma Komitesi’nin oturumunda, “Söz konusu bütçe olunca Rusya ve Çin hükümetleri kartlarını açmıyor. Diğer önceliklere kıyasen savunmaya ne kadar para harcadıklarını anlamak çok zor” diye konuştu.

ABD Savunma Bakanlığı ve istihbaratının Rusya ve Çin’in savunma bütçeleri ile ilgili değerlendirmelerin gizli tutulduğunu söyleyen ABD’li general, “Açık kısmından sadece şunu söyleyebilirim ki, tüm kartlar masaya yatırılırsa Rusya ve Çin’in savunma bütçesi birlikte bütçemizi geçiyor” ifadesini kullandı.