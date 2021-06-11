McDonald's'ın patatesleri Bill Gates'in tarlasında yetişiyor

Dünyanın en büyük fast-food zinciri McDonald's'ın patates kızarmalarının ABD'li milyarder Bill Gates'in sahip olduğu ve uzaydan görülebilecek kadar geniş arazilerden elde edildiği ortaya koyuldu.

Ticaret alanından yayımlar yapan The Land Report ve NBC News tarafından toplanan verilere göre, Microsoft kurucusu Bill Gates ve eski eşi Melanda Gates, on yıldan kısa bir süre içinde ABD'nin yaklaşık 18 eyaletinde 109 bin hektarlık arazi satın aldı.

Bill Gates'in tarlalarında dünyanın en büyük fast-food restoran zincirlerinden McDonald's'ın patatesleri de yetişiyor. Fast food devi tarafından kullanılan patatesler, Washington eyaletinde uzaydan görülebilecek kadar geniş alanlara sahip (5.700 hektarlık) çiftliklerden geliyor.

Potatoes for McDonald's fries are reportedly grown on Bill Gates' farmland in fields so vast that you can see them from space https://t.co/6UFYbl0mzo — Business Insider (@BusinessInsider) June 10, 2021

​Raporlarda arazilerin satın alınış şekli ve kullanım amacına dair de bazı detaylara yer verildi. Buna göre çift, '100 Circles Farm' olarak adlandırdıkları mülkü, 2018'de 171 milyon dolara satın aldı. Alımlar ise Bill Gates'in yatırım şirketi Cascade Investments ile bağlantılı bir diziaracılığıyla gerçekleşti.

Cascade Sözcüsü Charles V. Zehren ise arazilerin 2020'den beri yürütülen tarımsal sürdürülebilirlik programının parçası olduğunu kaydetti.

Mart ayında sosyal medya platformu Reddit'in soru cevap etkinliğine katılan Gates ise kendisine tarım arazisi alımları sorulduğunda, bunları doğrulamış ancak arazilerin iklim değişikliği bilincini ve sürdürülebilir tarımı teşvik etmek için kullanılmadığını itiraf etmişti.

Oh No, I can't even buy fries from @McDonalds anymore without the chance of getting a Bill Gates World Domination Nanobot in my food....https://t.co/KUVsE98set — Raimond² (@kranenburg) June 10, 2021

​Öte yandan, Gates'in arazilerine komşu toprakların sahibi olan bazı çiftçilere göre, bölgede endüstriyel tarımın çevre üzerindeki etkilerinin engellenmesi konusunda pek bir şey yapılmadı.

Georgia'da bir çiftçi olan John S. Quarterman, NBC News'e yaptığı açıklamada, Gates'in yeni tarım tekniklerine yatırım yapmasını umduğunu belirterek, "Kesinlikle diğer çiftçilerin yaptıklarından farklı bir şey yapmadı" dedi.

Gateses'e bağlı tarım arazilerinde yetiştirilen diğer ürünler arasında soya fasulyesi, mısır, pamuk, soğan, havuç ve pirinç de bulunuyor.