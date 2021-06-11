'ABD'de pandemi döneminde işsizlik maaşlarının yarısı dolandırıcılar tarafından çalındı'

Axios sitesinin haberinde, ABD'de salgın sırasında artan işsizlik nedeniyle yardım paralarının dolandırıcıların hedefi haline geldiği ve 400 milyar dolardan fazlasının çalındığı ortaya koyuldu.

ABD merkezli haber sitesi Axios'un konuya yakın uzmanlara dayandırdığı haberinde, ülkede Kovid-19 salgını sırasında artan işsizlik nedeniyle vatandaşlara dağıtılan yardım paralarının dolandırıcılar için yeni bir alan açtığı ve bu yardımların yarısının çalındığı kaydedildi.

Vatandaşların yasal kimliklerini çevrimiçi olarak teyit etmelerini sağlayan ve dolandırıcılık suçlarını önlemeyi amaçlayan ID.me şirketinin CEO'su Blake Hall, ABD'nin dolandırıcılar nedeniyle 400 milyar dolardan fazla kaybettiğini ve tüm işsizlik yardımlarının yüzde 50'sinin çalınmış olabileceğini söyledi.

Half of pandemic unemployment money may have been stolen: report https://t.co/o3zlHSKMRT pic.twitter.com/w12M5m8b1I — New York Post (@nypost) June 11, 2021

​Çeşitli endüstriler için veri ve teknoloji hizmetleri sunan ve sahtekarlıkları önleyici hizmetler sağlayan LexisNexis Risk Solutions CEO'su Haywood Talcove, çalınan paranın en az yüzde 70'inin ülkede kalmadığını ve çoğunluğunun Çin, Nijerya, Rusya ve başka yerlerdeki suç örgütlerinin eline geçtiğini tahmin ettiğini belirtti.

Talcove, paranın geri kalanının ise ülkedeki sokak çeteleri tarafından çalındığını kaydetti.

Haberde, dolandırıcıların yardım paralarını işsizlik maaşı başvurusu yapan vatandaşların kişisel bilgilerini ele geçirerek çaldıkları belirtildi. Ayrıca, bu yöntemlerle çalınan paraların genellikle Bitcoin gibi izlenemeyen kripto para birimleri aracılığıyla yurtdışına transfer edilebildiği vurgulandı.

'Hükümet artan işsizliğe hazırlıksız yakalandı'

ABD'de pandemiden önce, işsizlik yardımları başvuruları nispeten düşük seviyedeydi ve genellikle kısa süreli verildiği için dolandırıcılar bu alanı kazançlı bir hedef olarak görmüyordu. Ancak pandemiyle beraber aniden artan işsizlik nedeniyle bu yardımlar ABD hükümetinin ekonomiyi ayakta tutmaya çalıştığı birincil araç haline geldikten sonra her şey değişti.

Axios'a göre, hükümet artan işsizliğe hazırlıksız yakalandı ve dolandırıcıların bu alana yöneleceğinin tahmin edilmesine rağmen milyonların mağdur olmaması için ödenekler ciddi önlemler alınmadan verilmeye devam edildi.

Haber sitesine konuşan Beyaz Saray Ekonomisti Gene Sperling de bu noktaya dikkat çekerek, "Önceki yönetimden pandemik işsizlik yardımlarında eyalet düzeyinde yaygın olarak görülen dolandırıcılık, miras aldığımız en ciddi zorluklardan biri" diye konuştu.

ABD Senatosu, Başkan Joe Biden'in ülkenin ekonomisini canlandıracağını belirttiği 1.9 trilyon dolarlık Kovid-19 yardım paketini mart ayında onaylamıştı.

NEW: Criminals may have stolen as much as half of the unemployment benefits the U.S. has been pumping out over the past year, with the bulk likely ending up in the hands of foreign crime syndicates. https://t.co/ciURI3ijny — Axios (@axios) June 10, 2021

​