George Floyd cinayetini görüntüleyen Darnella Frazier'a Pulitzer ödülü verildi

Pulitzer Ödül Kurulu, siyah Amerikalı George Floyd'un Minneapolis kentinde geçen yıl gözaltı esnasında öldürülmesine ilişkin cep telefonuyla kaydettiği görüntüler ABD ve dünya çapında yankı uyandıran Darnella Fraizer'ın özel ödüle layık görüldüğünü açıkladı.

Açıklamada, polis memuru Derek Chauvin'in gözaltına aldığı George Floyd'un boynuna diziyle bastırarak ölümüne sebep olduğu anları kaydeden Fraizer'ın o sırada 17 yaşında olduğuna ve adalet arayışında vatandaş gazetecilerin oynadığı rolün hayati önemine vurgu yapıldı.

Darnella Frazier, the teenager who filmed the killing of George Floyd, received a special citation from the Pulitzer Prizes on Friday. https://t.co/4wzTt0WYuq — The New York Times (@nytimes) June 11, 2021

Tesadüfen oradan geçtiği sırada gördüğü hadiseyi kaydeden Fraizer'ın videosu, polis memuru Chauvin'in olayla ilgili verdiği raporun gerçek olmadığını açığa çıkarmış, genç kadın, Floyd'un ölümüyle ilgili duruşmaya da tanık olarak ifade vermeye çağrılmıştı.

Minneapolis'te yayınlanan Star Tribune isimli yerel gazete de Floyd'un öldürülmesi sonrası kentte yaşanan sosyal tepkilerle ilgili haberiyle 'en iyi son dakika haberi' ödülünün sahibi oldu.

Pulitzer ödülleri, gazete yayıncısı Joseph Pulitzer tarafından başlatılan ve 1917 yılından bu yana verilen, Amerika'nın en prestijli gazetecilik ödülleri olarak biliniyor.