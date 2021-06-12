İlk elektrikli uçan taksi 'Maker' tanıtıldı

ABD'de üretilen ilk elektrikli uçan taksi "Maker"ın tanıtımı yapıldı. Saatte 240 kilometre hızla uçması beklenen Maker, bir saat süren yolculuğu 5 dakikaya indirecek.

ABD'de Archer Aviation şirketi ilk elektrikli uçan taksi "Maker"ı tanıttı.

Tanıtımda uçan taksinin simülasyon görüntüleri de paylaşıldı.

İki kişilik hava aracı saatte 240 kilometre hızla uçabilecek.

30 kilometre 70 dolar

Uçan taksi Maker'ın yoğun trafikte 60 dakika süren yolculuğu 5 dakikaya kadar indirmesi hedefleniyor.

30 kilometrelik yolculuk da 70 dolara mal olacak.

Henüz test aşamasında olan aracın 2024 yılına kadar Amerikan Federal Havacılık idaresinden sertifika alması bekleniyor.