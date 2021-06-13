G7 zirvesinin kapanışında Biden'dan basın toplantısı: NATO'nun 5. maddesi kutsal bir yükümlülüktür

Washington'ın Pekin ve Moskova'ya karşı hamlelerine sahne olan G7 zirvesinin kapanışında basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Joe Biden Çin, Rusya, Putin'le yapacağı zirveyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

* Çin, Kuşak ve Yol projesini yürütüyor. Bizce ülkelerin ihtiyaçlarını karşılamanın daha adil yolları var.

* Önceki ABD Başkanı küresel ısınma diye bir sorun olmadığını düşünüyordu. Küresel ısınma bir varoluş sorunudur.

* Yolsuzlukla mücadele konusunda anlaştık. Yolsuzluk hükümetlere zarar veriyor. Paravan şirketler ve kara para aklama sorunlarına el atacağız.

* G7 demokratik değerlerin işletilmesi gereğini teyit etti.

* G7 liderlerine ABD'nin üstüne düşeni yapacağını aktardım: Masaya geri döndük. Amerika geri döndü.

* G7'den çıkan sonuçtan çok memnun kaldım. Mevkidaşlarımın birbiriyle nasıl iyi geçindiğine dair epey haber gördüm ki bu doğrudur. Amerika'nın masaya geri dönüşüne ilişkin içten bir coşku olduğunu hissettim.

* Amerika'nın güvenliğini korumak becerimiz açısından NATO'yu yaşamsal önemde görüyoruz.

* NATO Anlaşması'nın 5. maddesinin sapasağlam yerinde olduğunu G7 liderlerine söyledim. 5. maddenin kutsal bir yükümlülük olduğuna inanıyoruz.

* 11 Eylül saldırılarının ardından NATO derhal ABD'nin yardımına koştu.

* Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD-Rusya ilişkilerinin düşük bir noktada olduğunu söylemekte haklı ve gidişat onun uluslararası normlara uygun davranmaya nasıl tepki verdiğine bağlı ki, çoğu durumda Putin uluslararası normlara uymadı.

* (Çarşamba Cenevre'de Putin'le zirvenin ardından) Tek başıma basın toplantısı düzenleyeceğim, basın önünde bir münazara şeklinde olmayacak. Basın önündeki hareketlerle yönlendirilmek istemiyorum.

* Rusya ile çatışma peşinde değiliz.

* (Putin'le zirve) Uluslararası normlarla tutarlı olmadığını düşündüğümüz eylemlere dair sorunları çözmeyi dört gözle bekliyoruz.

* Putin'e karşı çok açık sözlü olacağım.

* ('Putin niye değişmedi' sorusuna yanıt olarak) O Vladimir Putin.

* Putin'in siber suçluların karşılıklı iadesi önerisine açığım. Bu, Putin'den potansiyel olarak iyi bir işaret.

* Rusya'nın kendi ikilemleri var.

* G7'nin ihlallerini belirlediği Çin'in insan hakları konusunda daha sorumlu davranması gerek.

* Kovid-19'un kökenleriyle ilgili bir sonuca varmadım. Sonuca varmak için gereken laboratuvarlara erişime sahip değiliz. Yeni bir tür pandemi çıkmamasını garantiye almak için Çin'deki laboratuvarlara erişime ihtiyacımız var.