ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Rus-Amerikan ilişkileri konusunda Putin’le hemfikirim

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya lideri Vladimir Putin’in iki ülke arasındaki ilişkilerin son yılların en dip noktasında olduğu şeklindeki değerlendirmesi ile hemfikir olduğunu belirtti.

Blinken, Fox News televizyonu için verdiği röportaj sırasında Putin’in Rusya ve ABD arasındaki ilişkilerin son yılların en dip noktasında olduğu şeklindeki değerlendirmesi ile hemfikir olduğunu ifade etti.

İlgili soru karşısında Blinken, Rusya ve ABD arasındaki ilişkilerin son yılların en dip noktasında olduğunu doğrulayarak, “Bu belki de Başkan Putin ile aynı fikirde olduğum tek şey” ifadelerini kullandı.

‘Biden Putin’le görüşmesinde ABD ile Rusya arasında etkileşim imkanlarını arayacak’

Blinken, CNN televizyonuna verdiği farklı bir demeçte ise çarşamba günü Cenevre’de yapılması planlanan Biden-Putin zirvesini değerlendirerek, ABD Başkanı’nın Rus liderle görüşmesinde iki ülke arasındaki etkileşim imkanlarını arayacağını dile getirdi.

“Başkan (Biden), Rusya ile daha istikrarlı ve öngörülebilir ilişkiler beklediğimizi Başkan Putin'e açıkça belirtecek. Eğer öyle olursa, çıkarlarımızın örtüştüğü ve işbirliği imkanları bulabileceğimiz alanlar var” diyen Blinken, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ancak Rusya düşüncesizce ve saldırgan davranmaya devam etme kararı verirse Başkan (Biden) sert yanıt verecek.”

ABD’li diplomat, zirvenin amacının ‘Rusya'nın daha istikrarlı ve öngörülebilir ilişkilerle ilgilenip ilgilenmediği sorusuna cevap bulmak ve işbirliği yapılabilecek alanları bulmak’ olduğunu vurguladı.

Putin ve Biden önümüzdeki çarşamba günü Cenevre’de bir araya gelecek. 18. yüzyılda yapılmış olan Villa La Grange’daki görüşme, Biden’ın ocak ayında göreve gelmesinden beri Rusya Devlet Başkanı ile gerçekleştireceği ilk yüz yüze temas olacak.

Kremlin’den daha önce yapılan açıklamada zirvenin çok önemli olduğunu, ancak taraflarına arasındaki anlaşmazlık potansiyelinin çok fazla olması nedeniyle görüşmeden çok büyük bir sonucun çıkmasının beklenemeyeceği belirtilmişti.

Biden ile yaklaşan görüşmesi sorulduğunda Rusya lideri ise, ‘çok kötü durumda olduğu herkesçe iyi bilinen ikili ilişkilerin düzene koyulmasının bir yolunu bulacaklarını umut ettiğini’ söylemişti.