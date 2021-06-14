Biden ülkelerin ismini karıştırdı

ABD Başkanı Joe Biden, G7 zirvesinde yaptığı konuşmada “Rusya ile birlikte çalışabiliriz. Sözgelimi Libya’da” dedi.

Daha sonra gazeteciler ABD’nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’a Biden’ın ne demek istediğini sordu.

Sullivan, Biden’ın aslında Moskova ile Washington’ın Suriye’deki işbirliğinden bahsetmek istediği açıklamasını yaptı.

Biden sık sık dil sürçmeleri yaşıyor ve bu nedenle kendini ‘gaf makinesi’ olarak adlandırıyor. Sözgelimi mart ayında Başkan Yardımcısı Kamala Harris’i başkan olarak nitelendirmişti. Eylülde, seçimler öncesinde de ABD’de koronavirüs yüzünden 200 milyon kişinin öleceğini söylemişti. Ancak bu sırada yüksek ihtimalle ülkede koronavirüs kaynaklı can kaybı sayısının 200 bine çıktığını kastediyordu.

Biden bir keresinde de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in soyadını ‘Klutin’ benzeri bir şekilde telaffuz etmişti.