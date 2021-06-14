NATO Rusya’yı ‘yapıcı ortak’ olarak görmekten vazgeçecek

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, NATO'nun ‘yapıcı ortak’ olarak tanımlanan Rusya'nın yer aldığı stratejik konseptini, bu ülkenin yeni gerçeklere uymadığı için yeniden kaleme alacağını belirtti.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, NATO'nun ‘yapıcı ortak’ olarak tanımlanan Rusya'nın yer aldığı stratejik konseptini, bu ülkenin yeni gerçeklere uymadığı için yeniden kaleme alacağını ifade etti.

Sullivan, İngiltere’den Brüksel’e gittiği uçakta verdiği brifingde, "En son Stratejik Konsept 2010'da yazılmıştı, söz konusu konseptte diğer şeylerin yanı sıra Rusya, 'yapıcı ortak' olarak tanımlanıyor ve Çin'den neredeyse hiç bahsedilmiyor. Bu nedenle NATO'nun stratejik konseptini güncellemenin zamanı geldi” diye konuştu.

Daha önce Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, yeni belgenin 2022'de düzenlenecek zirvede kabul edilmek üzere hazırlanacağı, şu anki zirvede ise ‘müttefiklerin Rusya'nın ‘saldırgan politikasına ve eylemlerine’ karşılık olarak NATO’nun stratejik konseptini gözden geçirmeyi kabul edecekleri’ belirtilmişti.