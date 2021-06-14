Biden: Türkiye ile ilerleme kaydedeceğimizden eminim

ABD Başkanı Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele çabalarına değinen ABD Başkanı, 'yapılacak çok fazla işin' olduğunu kaydederek, "Gardımızı düşürme vakti değil" diye konuştu.
Biden'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
- Ekiplerimiz görüşmelere devam edecek, Türkiye ile ABD arasında gerçek bir ilerleme kaydedeceğimize inanıyorum.
- Pozitif ve verimli bir toplantı yaptık.
- Rusya zararlı eylemlerine devam ederse yanıt vereceğiz.
- Tüm dünya liderleri bugün, Putin ile görüşeceğim için bana teşekkür etti.
- Ukrayna'nın, NATO'ya katılmadan önce ülke içindeki yolsuzluğu bitirmesi ve tüm kriterleri karşılaması gerekiyor.
- Rusya'nın Ukrayna'daki varlığı, Ukrayna'nın NATO'ya girişine engel değil.
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