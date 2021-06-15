ABD'de polis şiddetini protesto eden göstericilerin üzerine araç sürüldü: 1 ölü, 3 yaralı

Minneapolis Polis Departmanı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, olayın evvelsi gün gece saat 23.40 sularında meydana geldiği belirtildi.
Açıklamada, polis şiddetini barışçıl şekilde protesto eden 40-50 kişilik bir grubun üzerine araç sürüldüğü, olayda ağır yaralanan yetişkin bir kadının kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.
Crash Update - overnight 2 additional people sought medical attention from area hospitals reporting they were injured in this incident. Injuries are non-life-threatening. Totals: 3 injured and 1 deceased. Not expecting further updates today— Minneapolis Police (@MinneapolisPD) June 14, 2021
Saldırıda yaralanan diğer 3 göstericinin de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı, ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığı kaydedildi.
Saldırgan sürücünün, olaydan sonra göstericiler tarafından yakalanarak polise teslim edildiği, saldırıyı neden gerçekleştirdiğinin ise soruşturulduğu ifade edildi.
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