ABD'de bu yıl 272 silahlı toplu saldırı gerçekleştirildi

ABD’de sene başından bu yana 272 silahlı toplu saldırı gerçekleştirildiği, bunun bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artışa karşılık geldiği belirtildi.

Ülkedeki silahlı saldırılarla ilgili verileri toplayan Silahlı Şiddet Arşivi'ne göre ABD’de bu yıl silahlı saldırı olayları arttı.

Sitenin kayıtlarına göre, yılbaşından bu yana ülke genelinde 272 silahlı toplu saldırı olayı gerçekleşirken, bu oranın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40, 2019'un aynı döneme göre ise yüzde 65 artışa karşılık geldiği belirtildi.

Sadece bu hafta sonu, cuma ile pazar günleri arası, Illinois, Kuzey Carolina, Ohio, Teksas ve Washington eyaletlerinde meydana gelen silahlı toplu saldırılarda en az 10 kişinin öldüğü, 50 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Saldırgan hariç en az 4 kişinin hayatını kaybettiği olayların "silahlı toplu saldırı" kategorisinde değerlendirildiği belirtildi.