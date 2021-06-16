ABD Başkanı Biden'dan Rusya Devlet Başkanı Putin ile zirve sonrası açıklama

ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklamasından satır başları şöyle:
- Putin’e benim ajandamın Rusya’ya ya da başka bir ülkeye karşı olmadığını, bunun Amerikan halkı için olduğunu söyledim.
- İnsan hakları konusu her zaman masada olacak.
- Rusya ile anlaşma sağlama konusunda net bir temel oluşturduk.
- ABD, kendisinin ve müttefiklerinin hayati çıkarlarına zarar verecek tüm eylemlere yanıt verecektir. Putin de yanıt vereceğimin farkında.
- Putin ile yeni ve karmaşık silahların yayılmasını önlemek için bir stratejik istikrar diyalog mekanizması kurma konusunda mutabık kaldık.
- Rusya'nın eylemleri, kendi küresel duruşuna zarar veriyor.
- Putin’e demokratik egemenliğimizi ihlal edecek ya da demokratik seçimlerimizin düzenini bozacak girişimleri hoş görmeyeceğimizi söyledim.
- Rusya, uluslararası normlara uyduğu sürece birlikte iş yapmamızda problem yok.
- Putin'e ABD'nin siber güvenlik konusunda önemli bir kabiliyete sahip olduğunu gösterdim.
- Zaman, yeni bir Soğuk Savaş zamanı değil.
- Putin'e baktım ve dedim ki, petrol boru hattınızı fidye yazılımı ele geçirseydi nasıl hissederdiniz? Bu yıkıcı olurdu. Putin'le siber saldırılara askeri müdahaleler konusunda konuşmadık.
- Rusya ile ikili ilişkileri önemli ölçüde geliştirme konusunda özgün bir bakış açısının var olduğuna inanıyorum.
- Putin'le Arktik, Suriye ve İran meselelerini masaya yatırdık.
- Şi Cinping ile birbirimizi tanıyoruz ancak eski arkadaş değiliz.
Ayrıntılar geliyor...
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