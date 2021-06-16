Rus diplomat, CNN’nin Putin-Biden görüşmesiyle ilgili fake’ini ifşa etti

CNN sunucusu Sciutto, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD’li mevkidaşı Joe Biden’in tokalaştığı anın fotoğrafını yayınlayarak Rus liderin ABD’li mevkidaşının gözlerine bakmaktan kaçındığını iddia etti.

Sciutto, “Biden, Putin’in gözlerinin içine baktı, Putin hemen yüzünü çevirdi” diye yazdı.

Polyanskiy, CNN sunucusunun paylaşımına, bir diğer Amerikalı gazeteci Brian Macdonald’ın yorumunu kaynak göstererek tepki verdi.

Rus diplomat, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Fake yazarları teyakkuzda ve hemen fakenews yayamaya başladılar” ifadesini kullandı.

Macdonald, Rusya-ABD Zirvesi’nin gerçekleştiği Villa La Grange’ın girişinden görüntüler paylaştı. Videoda, Putin ve Biden’in nasıl tokalaştığı ve birbirine bir şeyler söylediği görülüyor. Ardından Rus lider geleneklere uygun olarak ABD’li mevkidaşının elini bırakmadan kameralar yönüne dönüyor. Biden ise Rus mevkidaşına bakmaya devam ediyor. Sonra iki lider binanın içerine doğru yöneliyor ama Biden bir an duraksayarak basın mensuplarına doğru dönüyor.

Macdonald, “Aslında şu oldu: Biden, protokolün öngördüğü gibi basın mensuplarına dönmeyi unuttu. Video izlerseniz Putin, birkaç saniye için Biden’a baktı, ardından gazetecilere döndü” diye anlattı.