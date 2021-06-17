New York borsası düşüşle kapandı

S&P 500 endeksi yüzde 0,54 azalarak 4.223,70 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,24 gerileyerek 14.039,68 puan oldu.

ABD Merkez Bankasının (Fed) beklentiler doğrultusunda faiz ve varlık alım programında değişikliğe gitmemesine karşın, enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize etmesi ve 2022 ve 2023'te faiz artışı bekleyen üye sayısındaki artış pay piyasalarında satış baskısına neden oldu.

Fed'in beklentilerinin şahin olarak algılanması ileve emtialar karşısında değer kazanırken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 1,49'dan yüzde 1,56 seviyelerine kadar yükseldi.

Fed başkanı Jerome Powell da toplantı sonrası gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Ekonomik aktiviteye ve istihdama ilişkin göstergeler güçlenmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Powell, gelecek dönemde geçici etkilerin azalmasıyla enflasyonda düşüşün beklendiğini, ABD’de enflasyonun bu yıl yüzde 3,4, 2022'de yüzde 2,1 ve 2023'te yüzde 2,2 seviyesinde gerçekleşmesinin öngörüldüğünü açıkladı.

Analistler, enflasyon endişelerinin artık Fed'in beklenti ve açıklamalarında da yer bulduğunu belirterek, piyasaların bundan sonraki süreçte enflasyona ilişkin beklentileri belirleyecek veri ve fiyatlamalara daha duyarlı olacağını kaydetti.