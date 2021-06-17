Teksaslıların ruhsatsız silah taşımalarına izin verildi

Teksas'ta Eyalet Senatosu tarafından onaylanan yasa tasarısı, Vali Greg Abbott tarafından da imzalandı ve böylelikle Teksaslılara ruhsatsız silah taşıma izni verildi.

'Anayasal Taşıma' adı verilen tasarı 1 Eylül'de yürürlüğe girdiğinde, hüküm giymiş suçlular ve federal yasalar uyarınca halihazırda ateşli silah taşımaları yasaklanmış olanlar dışında 21 yaş ve üstü herkes açık veya gizli olarak silah taşımakta özgür olacaklar.

Silah kontrolü savunucularının ve halkın itirazlarına rağmen, söz konusu yasa hem Eyalet Meclisi'nden hem de Senato'dan geçti. Öte yandan, Teksas'ta konuyla ilgili yakın zamanda yapılan bir anket, katılımcıların yaklaşık yüzde 59'unun izinsiz taşımaya karşı olduğunu gösteriyor.

'Hiç ceza almayacaklar'

Dallas Polis Derneği liderliğindeki beş polis teşkilatından oluşan bir grup ise, tasarıya karşı lobi çalışması yaptı. Dernekten yapılan açıklamada da, "Tehlikeli ve istikrarsız birçok Teksaslı'nın silahlara sınırsız erişimi olacak ve yakalandıklarında çok az ceza alacak veya hiç ceza almayacaklar" ifadelerine yer verildi.

We respect our 2A rights but we also respect our officers safety! If you back the Blue you will listen to law enforcement and keep the agreed upon amendments. @wfaa @NBCDFW @CBS11 @FOX4 @KXAN_News @cbsaustin @fox7austin @KVUE pic.twitter.com/gIFKDpwshV — Dallas Police Assoc FOP #716 (@DPA_PoliceAssoc) May 14, 2021

Florida Miami'de görev yapan eski Houston Polis Şefi Art Acevedo da, geçen ay yaptığı açıklamada polislerin yasaya karşı olduğunu söyleyerek "Şeflerden şeriflere ve polis çalışanlarına kadar, izinsiz ve açık silah taşımayı desteklemiyoruz" dedi.

'Önemli bir sorunumuz yok'

Öte yandan, Texarkana ve Hooks bölgelerindeki gibi bazı polis departmanları,söylerken, Texarkana polis sözcüsü Shawn Vaughn, "Yasama ne uygun görürse onu uyguluyoruz" açıklamasında bulundu.

Vaughn ayrıca, "Konuyla ilgili önemli bir sorunumuz yok. Suçlular gibi hala silah taşıması yasak olacak bazı insanlar var ve bizi asıl endişelendiren bunlar" dedi.

Amerikan Silah Derneği gibi silah taşıma yanlısı gruplar ise, yasa Teksas Eyalet Meclisi'nden geçtiğinde, bunu 'tarihi bir an' olarak nitelendirdi ve 'güçlü korumalara sahip güçlü bir yasa tasarısı' olduğunu söyledi.

Vali Abbott'un ise, eyaleti herhangi bir yeni federal silah yasasından muaf tutacak bir yasal değişiklik öngören ikinci bir tasarıyı da onayladı. Abbott, söz konusu bu ikinci değişiklik için de "İmzalamayı dört gözle bekliyorum" dedi.