Biden'ın yine dili sürçtü: 'Putin' yerine 'Trump' diyecekti

ABD Başkanı Joe Biden, dün Cenevre’de bir araya geldiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in soyadı yerine yanlışlıkla 'Trump' diyecekken kendisini son anda düzeltti.

Cenevre’deki görüşmelerinin ardından düzenlediği basın toplantısında Putin’den bahsettiği sırada Biden, yanlışlıkla “Putin” yerine kendisinden önceki ABD Başkanı Donald Trump’ın soyadını söyleyecek oldu, ancak hızlıca düzeltip “Putin” dedi.

Biden, “Başkan Tru… Putin’in basın toplantısının bir kısmını izledim” ifadelerini kullandı.

Hmm.. Trump lives rent free in #JoeBiden 's head?🤔

Biden almost refers to President Putin as President Trump. pic.twitter.com/Ql1tS7IbiR — Timjbo 🇦🇺 🇺🇸 🇹🇭💧☔ (@Tim_jbo) June 16, 2021

​Biden sık sık dil sürçmeleri yaşıyor ve bu nedenle kendini ‘gaf makinesi’ olarak adlandırıyor. Sözgelimi mart ayında Başkan Yardımcısı Kamala Harris’i başkan olarak nitelendirmişti. Eylülde, seçimler öncesinde de ABD’de koronavirüs yüzünden 200 milyon kişinin öleceğini söylemişti. Ancak bu sırada yüksek ihtimalle ülkede koronavirüs kaynaklı can kaybı sayısının 200 bine çıktığını kastediyordu.

Biden bir keresinde de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in soyadını ‘Klutin’ benzeri bir şekilde telaffuz etmişti.