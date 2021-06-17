ABD'nin Irak işgaline imkan tanıyan yetkiyi iptal etmeyi amaçlayan tasarı Temsilciler Meclisi'nden geçti

ABD Temsilciler Meclisi, 2002'de çıkarılan ABD'nin Irak'ı işgal etmesine imkan tanıyan 'Irak'ta Askeri Güç Kullanımı için Yetki (AUMF)' isimli yetkiyi iptal eden tasarıyı onayladı.

AUMF'nin iptal edilmesini ön gören ve Cumhuriyetçilerin çoğunun karşı çıktığı tasarı bugün Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda oylandı.

Söz konusu tasarı, 161'e karşı 268 'evet' oyu ile kabul edilirken, 49 Cumhuriyetçi vekilin de Demokratların yanında yer alarak 'evet' oyu kullanması dikkati çekti.

The House voted to repeal the Authorization for Use of Military Force (AUMF) that brought us the Iraq War and has been used to justify military force since.



The vote was bipartisan: 268-161



Schumer says he’ll bring it to the floor of the Senate.https://t.co/zyQ6FDgOwu — Nick Knudsen 🇺🇸 (@NickKnudsenUS) June 17, 2021

Tasarı, yasalaşması için ilerleyen günlerde ABD Senatosunda oylamaya sunulacak. ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer söz konusu tasarının Temsilciler Meclisi'nden geçerek kendilerine ulaşması durumunda destek vereceklerini duyurmuştu.

Öte yandan Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi de söz konusu tasarıya desteğini açıklamıştı.

AUMF, ilk olarak 2001'de 9 Eylül saldırılarının ardından ABD'nin Afganistan'a asker göndermesi için çıkarılmış ardından 2002'de Irak için güncellenmişti.